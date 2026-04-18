Faltaban más de dos horas para la llegada de María Corina Machado y la Puerta del Sol era ya una fiesta. La diáspora venezolana comenzaba a llenar el kilómetro cero con cánticos y banderas de Venezuela. En el interior de la Real Casa de Correos se ultimaban los detalles para el acto institucional de entrega de la Medalla de Oro a la líder opositora.

"Va a ser un día histórico, un día precioso para Madrid. La Puerta del Sol se va a convertir en el kilómetro cero del mundo libre", había avanzado un día antes la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El encuentro entre ambas pone la guinda al viaje de María Corina a la capital, donde la emoción se ha visto desbordada en cada una de sus distintas paradas, especialmente también ayer cuando el alcalde José Luis Martínez Almeida le hizo entrega en la Plaza de la Villa de la Llave de Oro de la capital.

El patio central del emblemático edificio madrileño, sede del Gobierno autonómico, acogió el solemne acto que contó con el Ejecutivo de Ayuso en pleno. Todos los consejeros estuvieron presentes. Antes de que diera comienzo, la presidenta mantuvo un encuentro con la líder opositora, que firmó en el Libro de Honor.

Pasadas las 18.00 horas, hicieron acto de presencia las protagonistas. Las acompañaba Carolina, la hija de Edmundo González, también galardonado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid pero que no pudo asistir por encontrarse hospitalizado. Muy emocionada su hija la recogió en su lugar.

"Esta tarde siento que comienza nuestro retorno", avanzó Machado durante su discurso, dando así inicio a una nueva fase desde la Puerta del Sol. "Hoy enfrentamos una fase decisiva, nos corresponde a todos asegurarnos de que avanzamos hacia elecciones limpias y libres", dijo también.

"Sólo concibo mi vida en Venezuela si es en libertad", admitió rodeada de su delegación entre la que se encontraba Antonio Ledezma, Magallí Meda, Carlos Blanco, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Catalina Ramos, José Antonio Vega, Juan Pablo García, María Gabriela Olavarría y Tomás Arias. No fueron los únicos invitados. Diputados del PP como Cayetana Álvarez de Toledo, Pedro Muñoz Abrines, Alfonso Serrano o Carlos Díaz Pache y otros cargos populares como la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judiht Piquet quisieron estar presentes.

"Estoy convencida de que vas a pasar a la historia por ser la primera presidenta de Venezuela", le dijo Ayuso. "Madrid es la casa de todos los acentos del español, plaza mayor de la Hispanidad, la verdadera Nación de naciones, y no lo que pretenden hacer con España los mismos que nos fragmentan por todo el mundo a través de los nacionalismos y la leyenda negra", enfatizó la jefa del Ejecutivo autonómico, que añadió que en estos momentos en los que "el populismo bolivariano está llegando hasta lo más profundo de las administraciones, y la zozobra y la desesperanza comienzan a propagarse", el ejemplo de Machado y González sirve para "sobreponernos".

Pero lo realmente emocionante vino después, cuando ambas salieron al balcón de la Real Casa de Correos. Un estruendo recorrió toda la plaza. Miles de venezonalos comenzaron a corear gritos de "libertad", "María Corina, presiente" o "Ayuso, Ayuso".

La presidenta reivindicó a Madrid como "la casa de la libertad", y hoy también la "capital del mundo libre", en un plaza donde alzó la voz por la libertad del pueblo de Venezuela, Cuba, Nicaragua y "tantas naciones hermanas", contra las dictaduras y en representación de las millones de personas que "se han visto forzadas a dejar su tierra pero que han encontrado en Madrid su nuevo hogar".

"El cambio va a llegar de manera imparable y María Corina Machado, un día no muy lejano, será presidenta de Venezuela", concluyó la jefa del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, María Corina lanzó una promesa: "Hoy, desde esta Puerta del Sol, comienza el camino a casa".