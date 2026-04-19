La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un ambicioso plan de refuerzo de las infraestructuras eléctricas en el Corredor del Henares, con el objetivo de garantizar el suministro energético en una de las zonas con mayor proyección industrial, tecnológica y residencial de la región. Esta actuación busca acompañar el crecimiento del territorio y consolidarlo como un polo estratégico en el sur de Europa.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, visitó el pasado viernes las obras de la nueva subestación de Nueva Meco, una instalación de 220 kilovoltios (kV) que ya ha comenzado a construirse en este municipio del este madrileño. Según las previsiones del Ejecutivo autonómico, la infraestructura estará operativa a finales de este mismo año.

La subestación de Nueva Meco forma parte de un conjunto de tres nuevas instalaciones que se están desarrollando en la zona, junto a las de Complutum y Cisneros, ambas en Alcalá de Henares. Estas infraestructuras conformarán un nuevo mallado de transporte eléctrico en 220 kV, diseñado para aliviar la presión sobre las redes actuales, que presentan elevados niveles de carga, y para habilitar nuevas capacidades de acceso en el eje Alcalá–Meco–A2.

Desde el Gobierno regional subrayan la urgencia de aprobar una nueva planificación estatal que acompañe este tipo de iniciativas. Mientras tanto, consideran que estas actuaciones resultan clave para asegurar el suministro energético, atraer inversión y consolidar el crecimiento del principal eje productivo del arco metropolitano oriental.

El proyecto también responde al aumento de la demanda energética vinculada a sectores emergentes como los centros de procesamiento de datos, la industria avanzada y los nuevos desarrollos urbanísticos. En este sentido, la nueva red eléctrica se plantea como una plataforma estructural que permitirá sostener el desarrollo futuro del territorio.

Los beneficios del refuerzo eléctrico se extenderán directamente a municipios como Meco, Alcalá de Henares, Anchuelo y Los Santos de la Humosa, y tendrán un impacto positivo en el conjunto del sistema eléctrico del este metropolitano, incluyendo localidades como Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Coslada.

Liderazgo en autorizaciones y agilización normativa

En paralelo a las obras, la Comunidad de Madrid ha impulsado diversas reformas normativas para acelerar la tramitación de este tipo de infraestructuras. Entre ellas destacan la ley de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio y el decreto autonómico de alta tensión, que han permitido reducir hasta en dos años los plazos administrativos.

El Ejecutivo autonómico también ha reforzado la gestión administrativa necesaria para ejecutar los proyectos incluidos en la planificación eléctrica estatal vigente. Gracias a estas medidas, Madrid se mantiene como la región líder en autorizaciones eléctricas en lo que va de legislatura, consolidando su papel como motor energético y económico del país.