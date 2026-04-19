Las mejores fotos de María Corina Machado en Madrid: de la Plaza de la Villa a la apoteosis en la Puerta del Sol
Lágrimas, abrazos, reencuentros cargados de emoción. El paso de María Corina Machado por Madrid desató la locura que cristalizó el sábado en un acto catártico en la Puerta del Sol.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió este viernes en la Casa de la Villa a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 para hacerle entrega de la Llave de Oro de la villa de Madrid. Fue el primer galardón que obtuvo María Corina Machado – este sábado se le otorgaría también la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid- en un acto cargado de emoción pues supuso el encuentro de la líder vezonlana con muchos de sus compatriotas exiliados.
María Corina saludó tanto a la entrada como a la salida a los venezolanos que se habían acercado a la madrileña Plaza de la Villa para mostrarle su cariño.
En el Salón de Plenos, Almeida hizo entrega a María Corina Machado de la Llave de Oro de la Villa de Madrid “como reconocimiento a la trayectoria y el trabajo de quien durante toda su vida ha luchado por la libertad de su pueblo y el porvenir de su patria”.
Junto a la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, y otros miembros del equipo de Gobierno, el alcalde recordó que “la Llave de Oro supone el mayor honor que una ciudad puede otorgar a un visitante” y para Madrid “es un verdadero orgullo ser el escenario” donde se pone de manifiesto “que la lucha que lideras no tiene fronteras”.
Frente a los vítores de cientos de personas que siguieron el acto desde pantallas en la calle, Machado afirmó que "Venezuela muy pronto podrá respirar en libertad".
Los gritos de los venezolanos se colaron en el interior de la histórica Casa de la Villa emocionando a María Corina.
Durante su visita a la antigua sede del Ayuntamiento de la capital, la líder opositora firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento
"Logramos, frente a todos los pronósticos, que se expresara de manera contundente y se demostrara cuál era la voluntad de nuestro pueblo", celebró la líder opositora, que dijo que antes de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero "parecía imposible revertir la consolidación de una tiranía feroz". "Ojalá este día histórico podamos repetirlo muy ponto en tierras de una Venezuela libre", anheló Machado.
Ya este sábado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de autonómico, María Corina Machado recibió de manos de Isabel Díaz Ayuso la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Junto a ellas estaba Carolina, hija de Edmundo González, que recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en nombre de su padre, que no pudo asistir por problemas de salud.
La líder opositora venezolana firmó en el Libro de Honor.
Antes de que el acto institucional diera comienzo ambas líderes políticas mantuvieron un breve encuentro. Pasadas las 18.00 horas hicieron su entrada en el patio central de la Real Casa de Correos, donde ya les esperaba el Gobierno de Ayuso en pleno y la delegación que acompañaba a Machado.
Isabel Díaz Ayuso mencionó en su discurso lV Reunión de Alto Nivel del Foro Democracia para Siempre, que este fin de semana reúne en la Ciudad Condal junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a líderes de izquierda populista en Hispanoamérica. "El socialismo del siglo XXI" está "de guateque en Barcelona", dijo Ayuso.
Ayuso criticó la frase pronunciada por Sánchez este mismo sábado en esta cumbre, donde se mostró dispuesto a "hacer lo que sea necesario para defender la democracia". "¿Qué es hacer lo que sea para defender su poder? ¿Es seguir atacando a los jueces, a los medios de comunicación independientes? ¿Carcomer el sistema público para crear una red clientelar que vaya a hacer imposible la alternancia, como ha ocurrido en Venezuela? ¿Es ese el camino?", se preguntó.
"Esta tarde siento que comienza nuestro retorno", avanzó por su parte Machado durante su discurso, dando así inicio a una nueva fase desde la Puerta del Sol. "Hoy enfrentamos una fase decisiva, nos corresponde a todos asegurarnos de que avanzamos hacia elecciones limpias y libres", dijo también.
Pero lo realmente emocionante vino después, cuando ambas salieron al balcón de la Real Casa de Correos.
Un estruendo recorrió toda la plaza. Miles de venezonalos comenzaron a corear gritos de "libertad", "María Corina, presiente" o "Ayuso, Ayuso".
La presidenta reivindicó a Madrid como "la casa de la libertad", y hoy también la "capital del mundo libre", en un plaza donde alzó la voz por la libertad del pueblo de Venezuela, Cuba, Nicaragua y "tantas naciones hermanas", contra las dictaduras y en representación de las millones de personas que "se han visto forzadas a dejar su tierra pero que han encontrado en Madrid su nuevo hogar". "El cambio va a llegar de manera imparable y María Corina Machado, un día no muy lejano, será presidenta de Venezuela", concluyó la jefa del Ejecutivo autonómico. Por su parte, María Corina lanzó una promesa: "Hoy, desde esta Puerta del Sol, comienza el camino de retorno a casa".
La premio Nobel de la Paz describió la jornada de este sábado como un punto de inflexión para una comunidad que "ha sufrido la separación forzada y la pérdida de su país". "No hay otra generación que valore como nosotros lo que es estar cerca de su tierra", afirmó, aludiendo a los millones de venezolanos que han tenido que exiliarse en los últimos años. Tras ello, auguró que pronto volverá a "una Venezuela donde nunca jamás volverá a poner su pie una tiranía".
El ambiente en el centro de Madrid reflejaba una mezcla de nostalgia y expectativa. La Puerta del Sol, abarrotada de banderas venezolanas, se convirtió en un espacio de reencuentro y reafirmación colectiva y desembocó en una catarsis colectiva cuando María Corina apareció en el balcón y, después, bajó a rodearse de los suyos.
"Hoy he querido venir hasta aquí porque Madrid es el corazón en Europa de los venezolanos que han tenido que partir", manifestó. Antes de la aparición de Machado, y durante horas, el público gritó "libertad", "fuera Delcy", "María Corina presidenta" o "elecciones", y bailaron al ritmo de artistas como Víctor García Sierra y Andrés Koi, que actuaron bajo un sol abrasador que provocó algunos desmayos entre el público. La líder opositora describió la jornada como un "momento histórico" y aseguró que "el grito de libertad de Venezuela ha retumbado" fuera del país. "Este encuentro tiene un propósito claro: desde el corazón de esta gran Nación los venezolanos estamos enviando un mensaje al mundo: Venezuela será libre", proclamó ante el aplauso ensordecedor de sus compatriotas.