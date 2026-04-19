Las mejores fotos de María Corina Machado en Madrid: de la Plaza de la Villa a la apoteosis en la Puerta del Sol

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La presidenta reivindicó a Madrid como "la casa de la libertad", y hoy también la "capital del mundo libre", en un plaza donde alzó la voz por la libertad del pueblo de Venezuela, Cuba, Nicaragua y "tantas naciones hermanas", contra las dictaduras y en representación de las millones de personas que "se han visto forzadas a dejar su tierra pero que han encontrado en Madrid su nuevo hogar". "El cambio va a llegar de manera imparable y María Corina Machado, un día no muy lejano, será presidenta de Venezuela", concluyó la jefa del Ejecutivo autonómico. Por su parte, María Corina lanzó una promesa: "Hoy, desde esta Puerta del Sol, comienza el camino de retorno a casa".