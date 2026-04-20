La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recuperado un vídeo de una antigua entrevista a Elma Saiz en donde la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno abogaba por expulsar a los inmigrantes que delincan de Navarra. "Alerta fascista en La Moncloa", dice irónica Isabel Díaz Ayuso.

"¿Se siguen dando casos de expulsión de inmigrantes en situación irregular en Navarra?", le preguntaban. "Indudablemente se producen casos de expulsiones con las dificultades que todo eso tiene, a veces por sus países de origen no es tan fácil o por la situación de fletar todos los vuelos o posibilidades que quisiéramos, pero se hace y se trabaja todos los días", contestaba Saiz.

"Y, evidentemente, la Ley de Extranjería y las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos [de Seguridad del Estado] caen con más fuerza si cabe ante esos extranjeros delincuentes", añadía. "El extranjero delincuente sobre el que caerá todo el peso de la ley y sobre el que la persecución y las actuaciones son constantes, en donde con más rotundidad, más firmeza – no quiere decir que no se aplique en otros casos- se aplica la Ley de Extranjería es precisamente con ese círculo vicioso de extranjero delincuente, los que nunca entran en la órbita de búsqueda de trabajo sino que ya es un círculo de… bueno…". "De los que se saltan la ley", apostillaba el entrevistador. "Efectivamente", asentía ella.

🚨 Alerta fascista en La Moncloa. pic.twitter.com/l1I0MjBbrS — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 20, 2026

Elma Saiz (Pamplona, 2 de diciembre de 1975), actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2023 y portavoz del Gobierno desde 2025, forma parte de la política activa desde 2003, cuando entró a formar parte del Parlamento de Navarra. Desde entonces ha tenido diversos cargos de ámbito regional, llegando a ser consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo navarro entre 2019 y 2023.

Durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero fue delegada del Gobierno en Navarra. Posteriormente, desde la constitución del tercer gobierno de Pedro Sánchez, el 21 de noviembre de 2023, ha desempeñado el cargo de ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El 22 de diciembre de 2025 Pedro Sánchez anuncia que además de ministra es también portavoz del Gobierno, en sustitución de Pilar Alegría.