Ayuso aclara la polémica sobre su saludo a Oyarzabal en la final de la Copa del Rey

La Real Sociedad se proclamó campeona de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid el pasado sábado en el estadio de La Cartuja. A dicho encuentro acudieron distintas personalidades del panorama político como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Alberto Núñez Feijóo o Juanma Moreno, entre otras.

Durante la entrega de las medallas al equipo vasco, comenzó a circular un vídeo en el que se veía a Mikel Oyarzabal pasar por delante de la presidenta de la Comunidad de Madrid sin darle la mano. En televisión, el futbolista pasaba directamente a saludar al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

"El ninguneo de Mikel Oyarzabal a la ultra de la fruta, un gran gesto de dignidad, decencia y buen gusto" o "Mikel Oyarzabal no saludó a Ayuso. Nuevo héroe nacional. Viva la Real Sociedad y vivan los vascos", fueron algunos de los mensajes que se leyeron sobre el momento pero, sin embargo, esto no fue así.

La verdad

Isabel Díaz Ayuso ha compartido el momento desde otra perspectiva de cámara en el que se ve claramente cómo Oyarzabal y ella se dan un apretón de manos: "Que la verdad no estropee un jugoso titular", escribe Ayuso en su cuenta de redes sociales.

Que la verdad no estropee un jugoso titular. pic.twitter.com/0Nl2dpsqvi — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 20, 2026

Por otro lado, existe un momento similar con el presidente de la Junta de Andalucía y anfitrión del partido, Juanma Moreno, que se celebraba en la ciudad hispalense.

En el vídeo parece que el capitán de la Real Sociedad saluda al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y después al rey Felipe VI, que tiene la copa para entregársela. Al lado se encuentra Juanma Moreno, que dedica una sonrisa al futbolista, pero no se ve si se produce un saludo o no.