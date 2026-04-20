Cibeles da un plazo de cinco días a Vox para que acredite la expulsión y Ortega y los orteguistas anuncian una demanda

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que la secretaría general del Pleno pidió a Vox el pasado viernes que acredite una serie de extremos del procedimiento de expulsión del partido de Javier Ortega Smith, tal y como adelantó en exclusiva Libertad Digital, y le ha dado un plazo de cinco días para hacerlo. Según precisó ABC, le ha reclamado los pasos seguidos para expulsar del partido a Ortega y a los ediles afines a éste, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.

Ante la responsabilidad de tener que decidir sobre el futuro del grupo municipal en el Ayuntamiento, el secretario general del Pleno ha solicitado a la dirección nacional el expediente completo de expulsión. Ahora, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, dispone de cinco días –que empezaron a contar desde el pasado viernes– para responder al requerimiento de Cibeles, que no adoptará una decisión sobre la situación del grupo municipal hasta contar con toda la información.

"Esto es simplemente el cumplimiento de un trámite legal para garantizar la defensa de los derechos de todas las partes implicadas en este conflicto", explicó Almeida. "Lo único que está haciendo la secretaría general del Pleno es cumplir la ley, resolver el expediente lo antes posible y, en función de eso, se tomarán las decisiones que correspondan".

En todo caso, a él como alcalde no le corresponde dictaminar la situación en la que quedarían dado que la resolución deberá ser firmada por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, a partir del informe jurídico del secretario General del Pleno con el que "despejar cualquier duda que pueda haber respecto de si hay parcialidad o no".

En paralelo, también este lunes, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, como se presenta a sí mismo, anunció que está "a punto" de presentar una demanda en la Justicia ordinaria contra la cúpula del partido por presunta vulneración de sus derechos fundamentales, con petición urgente de medidas cautelares, una decisión a la que se suman los otros dos ediles expulsados y que toma porque "no tienen causa" para echarle de la formación política. "Nosotros somos Vox", subrayó.

Tras asistir a la presentación del torneo Mutua Madrid Open, Ortega puso el foco en una "cúpula de cuatro individuos a la que se les está acabando el negociete" y que han decidido expulsar a "testigos incómodos". A esos "cuatro que no representan este proyecto político" les advirtió que "han chocado contra un muro".

En cuanto a la situación dentro del grupo municipal, Ortega quiso dejar claro que el portavoz sigue siendo él. "Y lo seguiré siendo, salvo que el Ayuntamiento decida lo contrario, y en su caso los tribunales, que son quienes tendrán la última palabra", apuntó a los medios de comunicación.

Al Pleno de la próxima semana acudirán con la "ilusión de volver a presentar iniciativas buenas para los madrileños" y, en su caso, "como portavoz del grupo municipal". "Siempre que yo siga siendo el portavoz, pues (el Pleno) se celebrará con total normalidad", deslizó el concejal.

Para Ortega, la actuación del secretario general de Vox es la de "un absoluto circo, un paripé, un vodevil". "Va a ser el Comité de Garantías de Garriga porque hace y actúa al dictado de lo que dice el secretario general o el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)", acusó el edil, situación muy distinta a la que se veía ocupando él ese cargo interno, cuando "se respetaba escrupulosamente la independencia y la objetividad de ese órgano de garantías del partido".

Javier Ortega Smith remarcó que Vox "no se fundó para convertirlo en la gallina de los huevos de oro ni en la casa particular o el cortijo particular de nadie" sino "para ser una alternativa al servicio de los españoles". "Y como creemos en este proyecto, seguimos defendiendo a Vox porque si alguien es Vox, somos nosotros".

En este sentido, no ha dudó en señalar directamente a esos "cuatro" que dan las órdenes, empezando por el presidente de Vox, Santiago Abascal, de quien recordó que fue testigo de su boda y él es padrino de su hija. "Sobre todo éramos amigos", lamentó.

Los otros tres que componen esa cúpula señalada son "Julio Ariza, Gabriel Ariza y Kiko Méndez Monasterio, el mileurista que cobra mil euros al día". "Estos son la cúpula y luego hay otra serie de personajes, de los que no voy a dar el nombre, que son los que manejan los hilos desde fuera, son los que les controlan y los que les dicen dónde hay que hacer, a quién hay que echar, a quién hay que poner. Ese grupo no representa a Vox, por mucho que ellos lo digan", ha lanzado, tras lamentar la "persecución" que están promoviendo "contra todo aquel que cuestiona este entramado", como sus "buenos amigos" (José Ángel) "Antelo, Iván Espinosa y (Juan) García Gallardo".

A ellos se suman, dijo, "tantos otros desconocidos que en cualquier pequeño Ayuntamiento, en cualquier institución simplemente han decidido largarse porque ya no aguantan más esta tiranía de cuatro". "Son cuatro, no representan a este proyecto político".