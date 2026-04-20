Cibeles lanza un mapa para dar a conocer el patrimonio gastronómico de la capital a través de 15 paradas imprescindibles

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes el mapa interactivo Todo Madrid para comérselo, una guía culinaria que reúne una cuidada selección de 15 direcciones imprescindibles para descubrir la riqueza gastronómica que esconden los diferentes barrios de la ciudad más allá del centro.

Impulsada por la Academia Madrileña de Gastronomía en colaboración con el Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, la publicación también promueve la descentralización de la oferta turística madrileña, respondiendo así a uno de los ejes principales del Plan Estratégico de Turismo de Madrid 2024-2027.

La concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, acompañada de la concejala del distrito de Arganzuela, Lola Navarro, ha destacado que "los distritos muestran lo mejor de la identidad culinaria madrileña, una cocina diversa, arraigada a la tradición y, al mismo tiempo, en constante innovación".

El mapa propone tanto a madrileños como a visitantes un recorrido de la ciudad de norte a sur combinando propuestas castizas y contemporáneas y diferentes categorías de establecimientos. Esta selección abarca desde restaurantes y tabernas hasta casas de comidas o puestos de mercado. Cada una de las paradas incluye una descripción del local, sus especialidades, datos prácticos y un código QR que da acceso a una ficha con información ampliada.

Colección de mapas gastronómicos

Entre las recomendaciones, seleccionadas por la Academia Madrileña de Gastronomía, se encuentran espacios que reinterpretan el recetario castizo con una mirada contemporánea, tales como Gozar Neotaberna Castiza (Latina) o In-Pulso (Arganzuela). Asimismo, destacan casas de comidas que mantienen viva la esencia más auténtica, como la neotaberna Mayser (Ciudad Lineal) y Conduma (Hortaleza).

También hay lugar para restaurantes de cocina internacional, como Pollo y Carbón (Fuencarral-El Pardo) y Sen Omakase (Chamartín), y para sitios donde el producto es el gran protagonista, como Sa Marinada (Chamberí), Amor de Bellota (Chamartín) y LaCharcuterie (Salamanca).

Igualmente, se recogen proyectos personales y singulares, como Barrera (Chamberí) y la gastroteka Amets (Centro), o establecimientos que reflejan el auge de nuevas escenas, como La Capa (Carabanchel). La guía se completa con direcciones únicas como La Montaña (Moncloa-Aravaca), Cocidos en Barro (San Blas-Canillejas) y el Bar Manchego (Usera).

Todo Madrid para comérselo, disponible en español e inglés, puede descargarse en el portal oficial de turismo de la ciudad de Madrid, esMADRID.com, y en la página web de la Academia Madrileña de Gastronomía.

El proyecto se inició el año pasado con la publicación del primer Mapa ilustrado de vermuterías de Madrid y tendrá continuidad con nuevas entregas que conformarán una colección de mapas gastronómicos para "divulgar la excelencia de la gastronomía madrileña desde diferentes perspectivas y dimensiones".

El Área Delegada de Turismo y la Academia Madrileña de Gastronomía han puesto lanzado otras iniciativas para difundir la gastronomía madrileña e impulsar el turismo gastronómico en la capital. Algunos ejemplos son los libros Madrid Gastro. La nueva movida, Madrid Cocktail. Memoria líquida de la capital y Gastronomía de las tabernas y restaurantes centenarios de Madrid, así como la campaña Cómete Madrid, que ofrece mensualmente píldoras informativas sobre la gastronomía en la ciudad.