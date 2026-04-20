El barrio de Madrid que vive sepultado bajo una nube de palomas: "Hay que exterminarlas como a las ratas"

En el barrio madrileño de Delicias, las palomas ya no sobrevuelan: irrumpen. Lo hacen en bloque, de golpe o, en palabras de una vecina, "como una manada". Basta un gesto para que la zona quede tomada por una nube de alas que acapara todo sin control.

Esa escena, que los residentes describen como el pan de cada día, tiene un origen concreto. Desde hace tiempo, explican, una mujer recorre distintas partes del barrio alimentando a las aves con grandes cantidades de comida. "Hay millones, es como si se pusiese una nube enorme y se quita el sol", resume una vecina que lleva toda la vida en la zona.

El patrón se repite varias veces al día en aceras y, especialmente, en sitios abiertos como parques o canchas de deporte. Allí, según los testimonios recogidos por Libertad Digital, la llegada de la mujer se anticipa. "En cuanto va a venir, enseguida se nota porque se las ve en bandadas", explica la portera de un edificio cercano a una de estas pistas, que presencia la escena varias veces al día. En cuestión de segundos, el espacio queda cubierto por cientos de ejemplares.

La acumulación constante de estas aves ha convertido en habitual la imagen de calles sucias, vehículos cubiertos de excrementos y fachadas protegidas con todo tipo de elementos. En los balcones, algunos residentes han improvisado soluciones para evitar que se posen, aunque sin éxito. "Tengo jardineras, palos cruzados, pinchos, y aun así tienes que salir a espantarlas", explica una afectada. En días de lluvia, la situación empeora "porque de la comida se llena todo de mierda".

Lejos de ser algo reciente, los vecinos aseguran que llevan años conviviendo con este problema. Algunos hablan de enfrentamientos directos con la mujer y de denuncias acumuladas sin resultado. De hecho, actualmente la mujer continúa con su ruta hasta cuatro o cinco veces por día. "Antes no te decía nada, ahora ya te contesta y se enfrenta a ti", relata la portera.

Según describen, se trata de una mujer de mediana edad que recorre manzanas enteras cargando con una mochila a la espalda y varios sacos de comida en cada mano. Respecto al tipo de alimento, muchos coinciden en haber observado lentejas y arroz crudo, además de trigo. "Me he encontrado palomas muertas", manifiesta una de las vecinas.

La abundancia de restos hace que otros animales, como los perros, los ingieran durante los paseos, lo que preocupa a sus dueños. "Hay una especie de superpoblación porque están superalimentadas", afirma la misma chica.

Quienes llevan más tiempo en el barrio declaran que "es horroroso". "Es como una manada. No se puede estar porque lo cagan todo", dice una mujer de 84 años. "No es una, ni dos, ni tres, es que no te lo puedes imaginar. Es horroroso lo guarras que son", añade.

Para otro de los vecinos más veteranos del barrio, la única solución pasa por "exterminarlas como a las ratas". "Es una plaga tremenda", sentencia.