El decretazo de Sánchez colapsa los servicios sociales de Madrid: de 1.500 a 5.500 citas por la regularización masiva

El Ayuntamiento de Madrid ha registrado un aumento significativo en la demanda de citas en servicios sociales tras la entrada en vigor del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España. Según ha explicado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, las solicitudes han pasado en una semana de 1.500 a 5.500 diarias.

Fernández ha detallado que el incremento se ha producido de forma progresiva desde la aprobación del decreto. "Hace una semana teníamos 1.500 peticiones de citas, pasamos a 4.000 y al día siguiente 5.500", ha señalado tras la comisión del área.

El delegado ha vinculado este crecimiento a la entrada en vigor del proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Ejecutivo central. Según ha indicado, el aumento de solicitudes ha sido "exponencial" en cuestión de días, lo que ha obligado a los servicios sociales municipales a adaptarse a una mayor presión asistencial.

Fernández ha criticado que la medida se haya adoptado sin coordinación con otras administraciones. En concreto, ha señalado que no se ha contado con Comunidades Autónomas ni Ayuntamientos, pese a que estos son los encargados de gestionar parte de las solicitudes y la atención social derivada del proceso.

Certificados limitados

El Ayuntamiento ha anunciado que cumplirá la normativa, pero establecerá criterios en la emisión de certificados de vulnerabilidad. En concreto, solo se concederán cuando exista una intervención social previa o un historial acreditado en los servicios municipales.

Fernández ha explicado que "emitiremos el certificado cuando existan antecedentes y tengamos una intervención social", al considerar que no es posible acreditar situaciones sin información suficiente.

Las solicitudes ya registradas se tramitarán conforme a estos criterios. Aquellas personas sin historial social podrán acceder a los servicios, pero deberán iniciar el proceso habitual de evaluación. Esto puede implicar que, pese a haber solicitado cita, finalmente no obtengan el certificado requerido.

El responsable de Políticas Sociales ha advertido de que el incremento de la demanda puede afectar al funcionamiento de otros servicios considerados esenciales. Entre ellos ha citado la teleasistencia, la ayuda a domicilio, el control del absentismo escolar o prestaciones como la Tarjeta Familia.

Según ha señalado, el Ayuntamiento está reforzando el trabajo interno para evitar que este aumento de solicitudes repercuta en la atención habitual. No obstante, ha insistido en que la medida estatal no ha venido acompañada de financiación adicional para reforzar las plantillas municipales. Por lo que ha reclamado una mayor coordinación institucional y recursos para afrontar el incremento de usuarios en los servicios sociales.

Las dudas sobre el proceso

En el plano político, Fernández ha cuestionado la actuación del Gobierno central y ha señalado que el decreto responde a decisiones adoptadas sin consenso. También ha criticado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por no haber trasladado indicaciones sobre la aplicación práctica de la medida en el ámbito municipal.

Además, ha planteado interrogantes sobre algunos aspectos del proceso, como la validez de determinados documentos o el control de antecedentes. Ha advertido de posibles efectos derivados del decreto, entre ellos un incremento de solicitudes sin respaldo documental suficiente.

El delegado también ha mencionado la posibilidad de que la medida genere un "efecto llamada", con consecuencias en los flujos migratorios, y ha pedido que el decreto sea revisado de forma conjunta con el resto de administraciones implicadas.