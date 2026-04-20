Un estudio contradice a Mónica García: la sanidad público-privada reduce costes y mejora resultados en Madrid

El debate sobre la colaboración público-privada en la sanidad española ha estado marcado en los últimos años por una fuerte carga ideológica. Sin embargo, la evidencia empírica empieza a dibujar un escenario difícil de encajar con ese discurso.

Un estudio internacional publicado en NEJM Catalyst, una de las revistas científicas del grupo The New England Journal of Medicine, concluye que los hospitales públicos madrileños gestionados bajo modelos basados en valor (VBHC) —gracias a la colaboración público-privada— no solo no empeoran la calidad asistencial, sino que la mejoran, al tiempo que reducen el coste para el sistema.

Los datos cuestionan directamente el relato impulsado desde el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, que ha defendido la limitación de este tipo de modelos.

El estudio analiza 25 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid entre 2014 y 2023, comparando centros de gestión directa con otros que operan bajo principios de sanidad basada en valor (VBHC).

Las diferencias son claras. El gasto público medio por habitante se sitúa en 553,88 euros en los hospitales basados en valor frente a 815,86 euros en los de gestión directa, lo que supone un ahorro de unos 262 euros por paciente.

Pero el dato económico no es el único relevante. En términos de calidad asistencial, los hospitales analizados presentan una tasa de complicaciones médicas y quirúrgicas del 3,22%, frente al 3,76% de los centros tradicionales, además de tasas de mortalidad hospitalaria ajustada inferiores de forma sostenida.

La eficiencia también mejora. La estancia media hospitalaria se reduce a 4,93 días, frente a los casi 6 días de los hospitales de gestión directa, lo que implica un uso más racional de los recursos sin deteriorar la atención.

Y todo ello con un impacto directo en el paciente: la satisfacción alcanza el 93,1%, frente al 88,6% de los centros tradicionales.

Un impacto económico que va más allá del dato por paciente

Más allá del ahorro medio por paciente, el estudio introduce un elemento especialmente relevante desde el punto de vista de las cuentas públicas.

Si este diferencial de eficiencia —en torno a 262 euros por habitante— se extrapolara al conjunto de la población de la Comunidad de Madrid, más de 7 millones de habitantes, el impacto potencial para las arcas públicas alcanzaría varios miles de millones de euros.

Se trata de una magnitud equivalente a una proporción significativa del presupuesto sanitario anual, lo que sitúa el debate no solo en términos de modelo asistencial, sino también de sostenibilidad financiera del sistema.

Sin selección de pacientes: el argumento que se cae

Uno de los principales argumentos utilizados contra la colaboración público-privada es que estos modelos tienden a seleccionar pacientes menos complejos. El estudio desmonta también esta tesis.

El índice de complejidad de los casos es prácticamente idéntico en ambos modelos (en torno a 1,09), y más del 40% de los pacientes atendidos en estos hospitales tiene más de 70 años, lo que indica una población envejecida y con alta carga clínica.

Es decir, los mejores resultados no se explican por tratar casos más sencillos, sino por una mejor organización y gestión de la asistencia.

El problema no es quién gestiona, sino cómo se gestiona

El estudio introduce un matiz que desmonta parte del debate político: la clave no está en la titularidad del centro, sino en el modelo de gestión.

Los hospitales que obtienen mejores resultados operan bajo principios de sanidad basada en valor, un enfoque que prioriza los resultados clínicos y la experiencia del paciente frente al volumen de actividad. Esto implica medir resultados, organizar la atención en torno al paciente y alinear los incentivos económicos con la eficiencia.

En este punto, el modelo de financiación resulta determinante. Los hospitales analizados funcionan bajo sistemas de capitación, en los que reciben una cantidad fija por paciente, lo que incentiva la optimización de recursos.

En contraste, los hospitales de gestión directa operan con presupuestos históricos, menos vinculados a resultados y más rígidos.

Un sistema con incentivos a mejorar

El contexto madrileño añade un elemento diferencial: la combinación de libre elección de hospital y transparencia en los resultados.

Esto introduce una forma de competencia dentro del sistema público basada en resultados clínicos y experiencia del paciente, lo que incentiva a los centros a mejorar su desempeño.

De hecho, el estudio identifica una mayor atracción de pacientes hacia los hospitales basados en valor, lo que refuerza su posicionamiento dentro del sistema.

Equidad: otro argumento que no se sostiene

Otro de los puntos críticos del debate es el impacto en equidad. Según los datos del estudio, más del 60% de los pacientes que acuden a estos hospitales procede de áreas con menor nivel de renta, lo que indica que el modelo no excluye, sino que amplía el acceso a atención de calidad.

Este dato contradice la idea de que la colaboración público-privada favorece a determinados perfiles de pacientes.

Evidencia frente a ideología

La participación de investigadores internacionales como Jeffrey Braithwaite refuerza el alcance del estudio, que trasciende el caso madrileño y aporta evidencia relevante para otros sistemas sanitarios.

En un contexto de envejecimiento poblacional, aumento de enfermedades crónicas y presión sobre el gasto sanitario, la sanidad basada en valor se perfila como una de las principales herramientas para mejorar la sostenibilidad del sistema.

El caso madrileño introduce así un elemento incómodo para el debate político: la evidencia apunta a que es posible mejorar la calidad asistencial y reducir costes al mismo tiempo dentro del sistema público, justo en la dirección contraria a algunas de las propuestas regulatorias actuales impulsadas desde el Gobierno.