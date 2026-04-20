La exposición financiada por el Gobierno que señala a Ayuso, Feijóo y Telemadrid

La exposición ‘Hoy es un buen día para hablar de derechos digitales’, instalada en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, pretendía situar en el centro del debate público los riesgos y desafíos del entorno digital. Según informa ABC, el resultado final dista de ese propósito inicial y ha derivado en una propuesta que mezcla pedagogía tecnológica con un marcado contenido político dirigido, en gran medida, contra Isabel Díaz Ayuso, Telemadrid y Alberto Núñez Feijóo.

El recorrido, planteado como una experiencia interactiva, invita al visitante a reflexionar sobre hábitos cotidianos en internet: desde aceptar condiciones sin leerlas hasta compartir datos personales sin reparar en sus consecuencias. Bajo esa premisa, la muestra —inspirada en la Carta de Derechos Digitales de 2021— se estructura en varios bloques temáticos que abordan cuestiones como la privacidad, la identidad digital, la desinformación o el papel de la inteligencia artificial. También se advierte de riesgos como el ciberacoso o las filtraciones de datos, al tiempo que se ofrecen herramientas prácticas, como guías para mejorar la gestión de la información personal.

Un discurso que se desvía del objetivo inicial

Hasta ahí, el planteamiento encajaría en una iniciativa pedagógica al uso. El problema aparece cuando ese contenido convive con mensajes que poco tienen que ver con la alfabetización digital. Desde el inicio de la visita, distintas pantallas proyectan críticas directas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, así como contra la gestión sanitaria en Andalucía bajo el Gobierno de Juanma Moreno.

El caso de Telemadrid resulta especialmente significativo. La exposición no se limita a analizar fenómenos como la desinformación o los algoritmos, sino que entra a valorar de forma explícita su cobertura televisiva, llegando a afirmar que "da mucha vergüenza ajena" el tratamiento dado a la Fiesta Nacional por supuestamente centrar más la atención en Ayuso que en el Rey. Un juicio editorial que difícilmente puede justificarse dentro de un discurso sobre derechos digitales.

Algo similar ocurre con otros contenidos, como la inclusión de mensajes procedentes de redes sociales que critican la sanidad en comunidades gobernadas por el PP —apoyándose en informaciones de El País— o las referencias a declaraciones políticas sobre inmigración. Elementos que introducen un marco ideológico concreto en una exposición financiada con fondos públicos.

Financiación pública bajo sospecha

Y ahí radica otra de las claves del debate. Aunque la organización corre a cargo del Observatorio de los Derechos Digitales, la iniciativa depende en gran medida del Ministerio para la Transición Digital, encabezado por Óscar López, también secretario general del PSOE madrileño. Este organismo, impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, maneja un presupuesto de 10,83 millones de euros procedentes en su mayoría de fondos europeos canalizados a través de Red.es.

El resultado es una propuesta que mezcla advertencias razonables sobre los peligros del entorno digital con mensajes de carácter político dirigidos en una sola dirección. La consecuencia es evidente: lo que podría haber sido un espacio de reflexión transversal sobre derechos digitales acaba convertido en un escaparate donde se deslizan críticas partidistas, cuestionando el uso de recursos públicos en iniciativas que deberían aspirar a la neutralidad.