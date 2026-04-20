Respaldo total del PP de Ayuso al alcalde de Móstoles, que se niega a dimitir ante la "cacería" de la izquierda

La admisión a trámite de la querella contra el alcalde de Móstoles, el popular Manuel Bautista, por presuntos delitos que van desde el acoso sexual y laboral hasta la revelación de secretos ha activado el blindaje absoluto del Partido Popular. La decisión judicial, impulsada tras la petición de la Fiscalía, da inicio a diligencias previas al apreciar indicios que podrían encajar en varios tipos penales, aunque aún sin determinar con precisión "la naturaleza y circunstancias de tales hechos".

En este escenario, el propio regidor ha comparecido este lunes para descartar cualquier posibilidad de dimisión. "Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir", ha asegurado sobre él mismo, insistiendo en que seguirá al frente del Consistorio "trabajando por y para Móstoles".

Bautista ha defendido además que durante semanas ha sido objeto de una "persecución absoluta" y ha reiterado que no ha tenido acceso al contenido de la querella, motivo por el cual "no puedo defenderme". A su juicio, todo responde a una simple "cacería política y mediática" coincidiendo con los "momentos en los que el PSOE necesita una cortina política".

"Por lo que he leído, el principal testigo que presenta la exconcejal es David Zamorano, una persona que trabajó aquí y que aparece en los papeles de la UCO con un tema feo de presunta adjudicación ilegal de contratos. Ese es supuestamente el testigo estrella que presenta. Además, hay grabaciones donde esta persona se pone en contacto con dirigentes socialistas del equipo de Gobierno anterior donde les invita a hacer escrache contra la propia presidenta Ayuso cuando vino a Móstoles", ha aseverado Bautista más tarde, ya fuera de sala, frente a algunos medios.

La causa tiene su origen en la denuncia presentada en febrero por una exconcejal del propio Partido Popular, que acudió a los juzgados tras, según expuso, no encontrar respuesta en los canales internos del partido. La magistrada considera ahora que los hechos relatados presentan características compatibles con delitos de acoso sexual y laboral, coacciones, lesiones y contra la integridad moral —entre otros—.

Desde que se conoció la admisión de la querella este domingo, el respaldo de los populares a Bautista ha sido unánime. "No hay absolutamente nada" contra él, han defendido desde el Gobierno regional, a través de su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, que ha acusado a la izquierda de "crear un caso".

En la misma línea, el PP de Madrid ha subrayado que no se conocen "los detalles" de la denuncia y ha sostenido que, tras reunirse varios cabezas de la formación con la propia denunciante, "no obtuvieron absolutamente ninguna prueba de lo que estaba diciendo".

Para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a Bautista "se le está aplicando una pena de banquillo", algo que, a su juicio, quiebra la presunción de inocencia. "No voy a juzgar ni a la que denuncia ni al que se defiende porque estamos en tiempo de que si hay un procedimiento judicial, será en el procedimiento judicial donde se tenga que determinar lo que hay. Sí digo que en nuestro ordenamiento jurídico rige la presunción de inocencia y que anticipar las penas de banquillo a una persona que todavía no ha tenido ningún tipo de actuación judicial en contra suya está quebrando su presunción de inocencia", ha manifestado, remarcando que se trata de "una persona que dice" frente a "una persona que niega".

La izquierda, en bloque

Sin embargo, antes incluso de que Bautista haya recibido formalmente la querella, PSOE, Más Madrid y Podemos han coincidido ya en exigir la salida inmediata del alcalde del municipio madrileño. "No puede pasar ni un día más con el alcalde de Móstoles al frente de su cargo", ha reclamado el líder socialista madrileño, Óscar López.

"Esta es la persona de confianza que Ayuso puso en la segunda ciudad más importante de nuestra comunidad, la que la señora Ayuso está protegiendo hasta el final", ha denunciado a su vez la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

Mientras, desde Más Madrid han advertido de que la situación "pone en tela de juicio la continuidad del regidor". La formación habla incluso de una "cultura de defensa del poder" dentro del PP.

También Manuela Bergerot ha mencionado a Isabel Díaz Ayuso para reprocharle que "dejó tirada a una compañera" y "decidió encerrarse en su búnker con el acusado de haber ejercido presuntamente acoso sexual y laboral, con Alfonso Serrano y con Ana Millán".

Podemos, por su parte, ha interpretado la admisión a trámite como una confirmación de la "seriedad del asunto". "La gravedad de la situación exige responsabilidad política y ejemplaridad institucional, siendo la dimisión del alcalde necesaria para evitar la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones", ha reafirmado.

En esa línea ha deseado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que Bautista dimita antes del próximo viernes, fecha en la que se celebrará la Junta Local de Seguridad en el municipio mostoleño. "Si no, se lo tendré que pedir yo", ha advertido Martín.