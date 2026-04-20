Zarzalejo, al choque con Tolón por la Educación Infantil: denuncia en una carta su actitud "desleal"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha enviado una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. En la misiva, Zarzalejo señala "la actitud pasiva del Ministerio de Educación" ante "los problemas que afectan al primer ciclo de Educación Infantil, y muy especialmente a las condiciones laborales de sus profesionales".

Zarzalejo subraya que "con la aprobación de la LOMLOE en 2020, el Gobierno central decidió reservarse expresamente la regulación de este ciclo", sin embargo, tras seis años "esa regulación sigue sin existir". Señala que es "especialmente grave que mientras el Ministerio impulsa un Anteproyecto de Ley para regular ratios y condiciones educativas, haya dejado al margen el primer ciclo de Educación Infantil" a pesar de la responsabilidad que tiene el Ministerio que encabeza Milagros Tolón de ponerla en práctica.

Hoy le he enviado una carta a la ministra Tolón para exigirle que el Ministerio de Educación asuma de una vez las competencias que desde 2020 le atribuye la LOMLOE y regule la rebaja del ratio de alumnos en el primer ciclo de Educación Infantil. También que convoque a la… pic.twitter.com/CUP1l4D2zh — Mercedes Zarzalejo (@MMZarzalejo) April 20, 2026

Mercedes Zarzalejo apunta que uno de los defectos de la actual ley de educación, también conocida como Ley Celaá, es que demuestra una falta de desarrollo asumir que "mientras no se dicten las disposiciones reglamentarias correspondientes siga siendo de aplicación las normas vigentes". "Es decir, el propio legislador reconoce que la efectividad de esta regulación depende de una actuación a nivel estatal que, hoy en día, no se ha producido", afirma.

En el caso de Madrid, la región se ve obligada a "mantener vigente el Decreto 18/2008, de 6 de marzo, que regula los requisitos mínimos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil". No obstante, según la misiva, "este trabajo está condicionado a las respuestas del Ministerio, ya que la Comunidad de Madrid no puede modificar unilateralmente esta normativa sin vulnerar el reparto competencial establecido por la propia LOMLOE". Por tanto, "una actuación autonómica en este sentido podría ser contraria a la Constitución y objeto de recursos por el propio Ministerio, con el consiguiente perjuicio para las profesionales y los centros".

Asimismo, Zarzalejo califica la actitud del Ministerio como "desleal", pues "está generando confrontación en la calle y una tensión innecesaria en un sector especialmente sensible". "Lejos de aportar soluciones, esta situación está causando un daño directo a las profesionales del primer ciclo y las familias", añade.

Por último, solicita que se "paralice la tramitación y aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley, convoque a la mayor brevedad posible la Conferencia Sectorial de la Educación y aborde estas cuestiones junto con las comunidades autónomas" para incorporar las "reivindicaciones del primer ciclo de la Educación Infantil" y garantizar "una financiación estructural por parte de la Administración General del Estado".