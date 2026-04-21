Así será el futuro macrocomplejo junto al Metropolitano: piscinas, conciertos para 20.000 personas y una universidad
El alcalde ha presentado el complejo que se levantará en el antiguo Centro Acuático como "el mejor y mayor que en estos momentos tiene cualquier capital de Europa".
Almeida junto al render del proyecto
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este martes un ambicioso plan para transformar la parcela donde se levantaba el antiguo Centro Acuático, ahora colindante con el Riyadh Air Metropolitano.
Junto al Metropolitano
En el acto también han estado presentes la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala de San Blas- Canillejas, Almudena Maíllo, quienes han acompañado al alcalde en la presentación de un proyecto que promete cambiar por completo la zona.
Espacio para todo y todos
La idea es convertir este espacio en un gran complejo vivo donde tengan cabida el deporte, la cultura, el ocio y la formación, pensado para atraer a todo tipo de público.
Capital de la música
Uno de los grandes protagonistas será un enorme auditorio cubierto con capacidad para más de 20.000 personas, diseñado para acoger multitudinarios conciertos y espectáculos. Según el alcalde, “con este proyecto Madrid se va a convertir en una de las grandes residencias de artistas en el mundo, un gran hub de la música”.
Educación
El complejo también contará con un campus educativo para más de 2.300 estudiantes de educación superior y formación profesional, centrado en áreas como el deporte, la salud y la industria musical.
Deporte
Para los amantes del deporte, habrá un gran centro deportivo con capacidad para 9.000 usuarios.
Entretenimiento y ocio
El centro contará con piscinas interiores y exteriores para el disfrute de los vecinos.
Colaboración público-privada
En cuanto al presupuesto de construcción, el Consistorio ha estimado en más de 360 millones de euros la inversión.
Más futuro para San Blas-Canillejas
La puesta en uso de esta parcela, con una superficie de 66.843 m2 y una edificabilidad de 90.000 m2, se unirá a la futura Ciudad del Deporte que en la actualidad está construyendo en el ámbito el Atlético de Madrid.
Referente europeo
Cuando esté terminado, previsiblemente en 2030, este espacio será, en palabras de Almeida, “el mejor y mayor complejo que en estos momentos tiene cualquier capital de Europa”.