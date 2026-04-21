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Madrid

Así será el futuro macrocomplejo junto al Metropolitano: piscinas, conciertos para 20.000 personas y una universidad

El alcalde ha presentado el complejo que se levantará en el antiguo Centro Acuático como "el mejor y mayor que en estos momentos tiene cualquier capital de Europa".

Libertad Digital
Almeida junto al render del proyecto
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Almeida junto al render del proyecto

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este martes un ambicioso plan para transformar la parcela donde se levantaba el antiguo Centro Acuático, ahora colindante con el Riyadh Air Metropolitano.

Junto al Metropolitano
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Junto al Metropolitano

En el acto también han estado presentes la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala de San Blas- Canillejas, Almudena Maíllo, quienes han acompañado al alcalde en la presentación de un proyecto que promete cambiar por completo la zona.

Espacio para todo y todos
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Espacio para todo y todos

La idea es convertir este espacio en un gran complejo vivo donde tengan cabida el deporte, la cultura, el ocio y la formación, pensado para atraer a todo tipo de público.

Capital de la música
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Capital de la música

Uno de los grandes protagonistas será un enorme auditorio cubierto con capacidad para más de 20.000 personas, diseñado para acoger multitudinarios conciertos y espectáculos. Según el alcalde, “con este proyecto Madrid se va a convertir en una de las grandes residencias de artistas en el mundo, un gran hub de la música”.

Educación
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Educación

El complejo también contará con un campus educativo para más de 2.300 estudiantes de educación superior y formación profesional, centrado en áreas como el deporte, la salud y la industria musical.

Deporte
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Deporte

Para los amantes del deporte, habrá un gran centro deportivo con capacidad para 9.000 usuarios.

Entretenimiento y ocio
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Entretenimiento y ocio

El centro contará con piscinas interiores y exteriores para el disfrute de los vecinos.

Colaboración público-privada
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Colaboración público-privada

En cuanto al presupuesto de construcción, el Consistorio ha estimado en más de 360 millones de euros la inversión.

Más futuro para San Blas-Canillejas
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Más futuro para San Blas-Canillejas

La puesta en uso de esta parcela, con una superficie de 66.843 m2 y una edificabilidad de 90.000 m2, se unirá a la futura Ciudad del Deporte que en la actualidad está construyendo en el ámbito el Atlético de Madrid.

Referente europeo
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Referente europeo

Cuando esté terminado, previsiblemente en 2030, este espacio será, en palabras de Almeida, “el mejor y mayor complejo que en estos momentos tiene cualquier capital de Europa”.

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