El éxito del plan para eliminar grafitis en Madrid: 70 personas limpian 6.000 metros cuadrados de pintadas en 2025

El nuevo protocolo municipal impulsado por el Ayuntamiento de Madrid para combatir el vandalismo urbano ha registrado buenos resultados en sus primeros doce meses de vigencia. Un total de 70 sancionados se han acogido a este servicio y han realizado 2.724 horas de eliminación de grafitis y limpiado casi 6.000 metros cuadrados de pintadas, una superficie que equivale a una de las fachadas enteras de la Torre Picasso.

Según ha detallado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante -quien ha hecho balance este martes del protocolo durante una visita al parque de la Bombilla-, la medida ha convertido a muchos de los autores de estos actos en "verdaderos apóstoles de la limpieza". En esa línea, ha subrayado que los participantes "se dan cuenta del daño que ocasionan" y se convierten en informadores que trasladan ese mensaje a su entorno.

En diciembre de 2024, el consistorio modificó el protocolo de prestación ambiental sustitutoria de las sanciones en materia de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos (las cuales oscilan entre los 300 y los 6.000 euros en función del tamaño de la pintada y la reiteración), tras la modificación de la ordenanza en 2022 permitiendo a los infractores sustituir la multa impuesta mediante la eliminación de pintadas.

El sistema de conmutación ha permitido que estos participantes sustituyan sanciones por valor de 143.850 euros a cambio de prestar 2.724 horas de trabajo, algo que ha contribuido a reducir un 26% la superficie grafiteada en la ciudad en 2025, junto a un descenso del 8,3% en el número de expedientes sancionadores, hasta los 331. A su vez, el importe medio de las sanciones ha caído casi un 26%, pasando de los 2.571 euros de media en 2024 a los 1.906 euros de 2025.

Para Carabante, el Ayuntamiento -que destina unos 12 millones de euros anuales a estas labores de limpieza- está yendo "en el buen camino", con "cada vez menos grafitis", que se limpian "más rápido" y con un mayor efecto de concienciación.

Patrullas antigrafitis del SELUR

Los trabajos se han desarrollado en 15 zonas de 11 distritos de la capital, en espacios como parques, túneles y calles especialmente afectados por pintadas, entre los que se encuentran Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Latina, Usera o Fuencarral-El Pardo

Desde el Ayuntamiento han resaltado que del primer año de aplicación del nuevo protocolo "destaca también la buena valoración que los participantes hacen de esta herramienta". En concreto, el 89% otorga la máxima calificación a la posibilidad de sustituir las infracciones administrativas por medidas alternativas, mientras que el 80% da su máxima valoración a su carácter educativo y su eficacia tanto para reparar el perjuicio causado como para concienciar sobre el cumplimiento de la normativa.

Además, Carabante ha mencionado otra de las medidas desplegadas desde su área para frenar las pintadas en la vía pública: las patrullas antigrafitis integradas dentro del servicio de limpieza urgente (SELUR). En 2025, realizaron 52.231 intervenciones, unas 180 al día de media y un 7,6% menos que el año anterior, limpiando 363.097 metros cuadrados, un 26,1% menos que el año precedente.

De acuerdo con el delegado, la labor de las patrullas tiene un "claro efecto disuasorio" sobre los grafiteros, puesto que la rápida eliminación de las pintadas reduce el tiempo disponible para realizar grafitis de mayor tamaño.