El Gobierno de Ayuso aprueba mañana una ley para crear 18.000 nuevos pisos en cuatro años

La Comunidad de Madrid aprobará esta semana en Consejo de Gobierno su nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida con el objetivo de crear más de 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años.

Con esta nueva norma, adelantada en noviembre pasado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se pretende aumentar la oferta de vivienda protegida y acortar los plazos de construcción, adecuando el ritmo de edificación a la demanda actual del mercado.

Entre sus medidas, incentivos para incrementar la capacidad sin consumir nuevo suelo ampliando hasta un 30% la densidad y en un 20% la edificación para crecer el número de pisos en una misma promoción. Se trata de la nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a una vivienda asequible para jóvenes y familias, una prioridad del Gobierno regional desde 2019.

De esta forma, desde Sol destacan que la Comunidad de Madrid es la región que más vivienda pública ha construido desde 2019 con más del 40% del total de España. En este sentido, subrayan que el Gobierno madrileño ha entregado ya 5.300 casas de su Plan Vive de alquiler asequible, un programa de colaboración público-privada desplegado en una veintena de municipios. Durante este año este Plan sumará otras 3.200 nuevas viviendas en promociones que se están construyendo actualmente para alcanzar 14.000 en 2027.

Desde 2019 la mayoría de las rebajas de impuestos aprobadas por la Comunidad de Madrid, hasta un total de 14, están enfocadas en facilitar el acceso a una vivienda y especialmente dirigidas a menores de 25 años, recuerdan también. Además se ha ampliado de 40 a 50 años del límite de edad para acceder a avales para hipotecas, una iniciativa del Gobierno madrileño dotada con 25 millones de euros.

Madrid también ha sido pionera en el cambio legal para convertir oficinas en viviendas de alquiler asequible, iniciativa que en apenas un año logra añadir más de 8.000 nuevas casas al mercado inmobiliario regional y beneficiar a 20.000 personas. También se ha reforzado el programa Mi Primera Vivienda, elevándose a 425.000 euros el importe máximo subvencionable para aumentar los beneficiarios con financiación hipotecaria del 100%.

En 2026 sube un 24% la inversión pública en vivienda social para entregar más de 700 de las 2.100 casas que se construyen esta legislatura para familias vulnerables.

Y se ha dado el visto bueno para la construcción de vivienda protegida en parcelas de titularidad privada, cambiando el uso de suelo para este tipo de casas en suelo destinado a edificar alojamientos hoteleros, así como la aprobación de nuevas ayudas en vivienda para familias numerosas y monoparentales, recuperando la figura del arrendamiento con opción a compra, suprimiendo tasas para resolver conflictos entre propietarios e inquilinos y aumentando de la oferta de alquiler en pequeños municipios.