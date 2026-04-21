IlustraweekMadrid dibuja una ciudad repleta de color

IlustraweekMadrid está celebrando su tercera edición con más de 70 actividades gratuitas que comenzaron el 15 de abril y se van a extender hasta el domingo 3 de mayo.

Se trata de una iniciativa artística en la que participan más de 120 creadores de distintas disciplinas relacionadas con la ilustración como el arte en general y el arte urbano en particular, la animación, el humor gráfico, el tatuaje, el cómic o los carteles.

Los sectores implicados son ciertamente diversos, desde el editorial, el publicitario o el cultural, hasta los vinculados a la ciencia y a la educación. La programación de IlustraweekMadrid se reparte entre más de 50 sedes madrileñas. Entre ellas, las de grandes instituciones como Fundación Telefónica, Museo ABC, Casa de México , Ateneo o Casa del Lector, junto a nuevas incorporaciones como NUGA Castellana, donde se recrea un pequeño Montmartre contemporáneo con retratos en vivo.

La directora del festival y codirectora de la revista El Duende, Esther Ordax, entrevistada en el programa Km0 de esRadio, destaca la gran muestra Icónica Madrid que acoge el Espacio Cultural Serrería Belga, en la que "catorce artistas ilustran personajes y símbolos emblemáticos de la capital, desde Gloria Fuertes y Manuela Malasaña hasta la Plaza Mayor, el Teleférico o el viaducto". Bajo el lema "Un Madrid de cuento", los artistas participantes en Icónica Madrid han sido seleccionados en su mayoría por su trabajo previo realizado en el ámbito de la ilustración infantil y juvenil.

IlustraweekMadrid también engloba la feria Ilustrafest, cuya cuarta edición tuvo lugar del 16 al 18 de abril en el Campus de Diseño e Industrias Creativas de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT).

En esta gran fiesta de la ilustración también colaboran locales únicos y singulares como, entre otros, librerías, galerías, restaurantes, floristerías o tiendas de artesanía y decoración. Tal es el caso de Mistura, que brinda la posibilidad de crear nuestro propio helado ilustrado. Asimismo, cabe mencionar el ciclo de animación en Sala Equis, los encuentros ilustrados en Bastardo Hostel, los talleres de Hartem y las piezas de cerámica ilustrada que expone Cocol.