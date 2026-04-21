Madrid impulsa en el Zendal la tecnología para pacientes con ELA: "Es un imperativo moral"

La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la búsqueda de soluciones para mejorar la vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Este lunes, el Hospital Enfermera Isabel Zendal ha acogido un encuentro que ha reunido a investigadores, profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores con un objetivo común: impulsar el desarrollo de herramientas tecnológicas innovadoras que refuercen la autonomía, la comunicación y el bienestar de quienes conviven con esta enfermedad.

Durante la jornada, titulada Presente y futuro de la tecnología en los cuidados de la ELA, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido el papel de la innovación como motor de cambio en la atención a estos pacientes. El encuentro ha sido organizado por el propio hospital junto a la Fundación Fenin, la adELA y la Universidad Politécnica de Madrid.

"Lo que queremos es buscar soluciones avanzadas precisamente para ser más humanos", ha señalado Matute en la inauguración, donde ha insistido en la necesidad de aprovechar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Aunque la ELA sigue sin cura, la consejera ha subrayado el "imperativo moral" de las administraciones públicas para facilitar el día a día de quienes la padecen, especialmente en fases avanzadas.

En este contexto, ha destacado algunas de las iniciativas ya en marcha en la región. Entre ellas, la incorporación de un exoesqueleto robótico de última generación en el Centro Especializado de Atención Diurna para pacientes de ELA (CEADELA), al que recientemente se ha sumado un nuevo dispositivo robótico destinado a la rehabilitación de la extremidad superior. Asimismo, ha recordado la puesta en marcha de un banco de voz, una herramienta que permite a los pacientes conservar su identidad vocal, y que ya cuenta con la participación de medio centenar de personas.

Además, el hospital Zendal contará con un área específica de investigación en la que ingenieros e informáticos trabajarán de forma conjunta con sanitarios y pacientes. El objetivo será diseñar prótesis, órtesis y ayudas robóticas adaptadas a las necesidades concretas de cada persona, contribuyendo no solo a mejorar su calidad de vida, sino también la de sus familias.

Matute ha concluido destacando el valor del trabajo multidisciplinar en este ámbito. "Queremos muchas ideas, pero sobre todo que ellos nos las den", ha afirmado, en referencia a los propios pacientes, cuya experiencia resulta clave para avanzar en soluciones realmente eficaces.