'Madrid, región universitaria': el plan de Ayuso con viviendas para estudiantes, más IA y campus abiertos en verano

Isabel Díaz Ayuso ahondó este lunes, durante el solemne acto de investidura del profesor doctor Carmelo García como rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares, en las líneas generales del nuevo plan Madrid, región universitaria, que incluye el fomento del español, viviendas para estudiantes, impulso a la inteligencia artificial (IA), más oferta cultural y deportiva.

El anuncio lo realizó la presidenta madrileña el pasado 5 de marzo en la Asamblea, cuando compareció a petición propia para explicar el relevo en la Consejería de Educación: Emilio Viciana era sustituido por Mercedes Zarzalejo. En aquel momento, Ayuso avanzó que incrementará un 34% la inversión en investigación científica, hasta alcanzar los 752 millones de euros hasta 2029, y que implantará un Plan Vive para la construcción de más residencias y facilitar el acceso de los jóvenes a la educación universitaria y reducir la presión sobre el mercado residencial.

La jefa del Ejecutivo regional explicó este lunes que este proyecto parte de todas las consejerías, en coordinación directa con Educación, Ciencia y Universidades. El objetivo es que Madrid "siga siendo y aproveche la oportunidad de ser casa internacional de la Educación Superior, la investigación y la innovación, especialmente en la lengua de Cervantes, el español, que hoy une a una comunidad de más de 600 millones de personas por todo el planeta".

Dentro de ese programa se va a reforzar la inteligencia artificial para su estudio y su aplicación en la vida académica, según explicó Ayuso, que también mencionó el Plan Vive universitario que se quiere impulsar. Asimismo, según dijo, van a abrir los campus universitarios todo el año, especialmente en verano, para llenar "de vida nuestras instalaciones mientras se estudia y se disfruta la oferta cultural y deportiva de Madrid, que hoy es de las más potentes del mundo".

Este Plan Vive, según explicaron el pasado marzo desde la consejería que ahora dirige Mercedes Zarzalejo, se desarrollará en el marco del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas madrileñas acordado con los rectores el pasado mes de marzo y que prevé que estas instituciones impulsen actuaciones dirigidas a la ampliación de la oferta de alojamiento universitario para estudiantes.

Así, el Plan Vive Universidad se asentará en un modelo de colaboración público-privada que permitirá a la Comunidad de Madrid poner suelo a disposición para movilizar inversión, "participando en todo el proceso para garantizar su planificación y calidad". "No se trata solo de construir alojamiento, sino de crear entornos que favorezcan el estudio, la integración y la salud emocional de los estudiantes, al tiempo que se libera presión sobre el alquiler residencial, ayudando en las políticas de vivienda del Ejecutivo madrileño", como la puesta en marcha del Plan Vive que ha puesto en el mercado unas 5.200 viviendas de las 14.000 previstas, argumentan en Sol.

La presidenta trasladó al nuevo rector de Alcalá su "apoyo y máxima colaboración". "Tenemos por delante muchísimos planes nuevos que vamos a poner en marcha y, por eso, miramos a la universidad con ilusión y con pasión porque la universidad pública de Madrid lo requiere", señaló durante su discurso, recordando el papel de esta institución, que cuenta con una amplia oferta académica con 133 titulaciones oficiales y que destaca mundialmente en áreas tan relevantes como Medicina, Ciencias de la Computación y la Informática, Artes y Humanidades o Lenguas Modernas.

Ayuso se refirió al acuerdo de financiación plurianual que ha alcanzado el Gobierno autonómico con todas las universidades públicas con una inversión cercana a los 14.800 millones de euros hasta 2031 y en el que se recoge más de 763 millones de euros para la de Alcalá, lo que supone un incremento del 38%, "y proporciona a esta institución una base financiera estable para planificar sus proyectos académicos y para reforzar su investigación puntera". Anunció, además, que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ya ha dado su informe favorable a los nuevos estatutos de la Universidad de Alcalá y que "pronto serán aprobados en Consejo de Gobierno".

La Universidad de Alcalá es ya la segunda más demandada de la Comunidad de Madrid, y atrae cada curso a casi 4.000 estudiantes de otros países. Además, presenta una de las mayores tasas de inserción laboral de España, ya que el 93% de sus titulados de grado y máster encuentran empleo o están en formación en empresas en el primer año tras terminar sus estudios. También se sitúa entre las universidades públicas con mayor número de centro acreditados, lo que refuerza su autonomía y consolida un modelo de garantía de calidad.