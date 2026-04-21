Nace Libromad, el nuevo festival literario de la Comunidad de Madrid

Libromad, el nuevo festival literario que nace como evolución de La Noche de los Libros, celebra su primera edición dirigiéndose a los amantes de la lectura de todas las edades. Con una amplia programación multidisciplinar, el evento invita a reflexionar sobre los límites de la lectura y las posibilidades de expandirla más allá de las páginas impresas.

Durante sus cuatro jornadas, del 23 al 26 de abril, la Semana del Libro de Madrid va a desarrollar más de 400 actividades en 100 municipios de la región como, entre otros, Alcalá de Henares, Aranjuez, Colmenar Viejo y San Lorenzo de El Escorial, con la participación de más de 130 librerías, 120 bibliotecas y 300 autores y artistas.

Entre las experiencias literarias repartidas en librerías y bibliotecas por toda la Comunidad de Madrid, se encuentran exposiciones, presentaciones y talleres. Una programación que culminará con una gran propuesta múltiple que tendrá lugar el domingo 26 de abril en la Plaza de España de la capital con una miniferia del libro, talleres infantiles, conferencias, conciertos, firmas de autores y área gastronómica.

Entrevistado en el programa Km0 de esRadio, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha subrayado que Libromad se ha puesto en marcha "tras haber hablado con los libreros y editores para saber qué era lo que realmente necesitaban en este momento, y de ahí nace esta gran feria del libro en las librerías con las librerías y los lectores como protagonistas".

Respecto al lema de esta edición, "Los confines de los libros", de Paco indica que "la idea filosófica de la que parte el proyecto es que el libro va más allá de sus tapas, ya que cuando el lector abre un libro se introduce en un mundo nuevo, desconocido y apasionante que le hace vivir una historia más allá de la realidad, en un proceso transformador en el que adquiere conocimientos, pensamientos y emociones".

Las actividades de Libromad, en su gran mayoría gratuitas y enfocadas a convertirse en un inspirador encuentro entre lectores, brindan una magnífica oportunidad para conocer nuevos libros y espacios culturales y para disfrutar de la literatura de forma participativa en familia, con amigos o con otras personas apasionadas por la lectura.