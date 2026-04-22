Un recorrido por el corazón de Madrid y 47.000 corredores: todo lo que debes saber de la maratón 2026

Madrid volverá a convertirse en un gran circuito urbano el domingo 26 de abril con la celebración de la 48.ª edición de la Zúrich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, una prueba que reunirá a unos 47.000 corredores llegados de todo el mundo. La capital acogerá así una de las citas más multitudinarias del calendario deportivo, con miles de personas ocupando las calles desde primera hora.

La organización espera alrededor de 10.000 participantes internacionales procedentes de más de 110 países, lo que refuerza el carácter global de la prueba. El evento está impulsado por AD MAPOMA y forma parte de un circuito internacional de maratones y medias maratones que sitúa a Madrid como una de sus sedes destacadas.

La carrera incluye tres distancias —maratón, media maratón y 10 kilómetros—, lo que amplía el perfil de participantes y convierte la jornada en una cita abierta a corredores de distintos niveles. La salida de la prueba principal será a las 8:45 horas, con diferentes oleadas organizadas por marcas de tiempo hasta la media tarde.

Un recorrido por los grandes iconos de la ciudad

El trazado parte de la Plaza de Gregorio Marañón y atraviesa algunos de los puntos más reconocibles de la capital. Tras la zona del Santiago Bernabéu y la Plaza de Castilla, el recorrido avanza hacia las Cuatro Torres y AZCA, para adentrarse después en el barrio de Salamanca y el centro histórico.

En el eje central de la carrera aparecen lugares como la Puerta del Sol, el Palacio Real y la Plaza de España. En el tramo final, los corredores pasan por el entorno del Paseo del Prado, con el Museo Reina Sofía, el Museo del Prado y el Palacio de Cibeles como últimos referentes antes de la llegada a meta.

Calles llenas de público, música y más de 30 puntos de animación

Uno de los elementos más característicos de esta prueba es el ambiente en las calles. Miles de espectadores salen cada año para animar a los corredores a lo largo del recorrido, en una jornada en la que la ciudad cambia por completo su ritmo habitual.

La organización ha previsto más de 30 puntos de animación distribuidos por todo el trazado, con música en directo y actividades que acompañan el paso de los participantes. La idea es convertir la carrera en una experiencia compartida entre atletas y público en plena ciudad.