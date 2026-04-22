Calvario en Cercanías Madrid: trenes cada hora y cortes de líneas durante tres fines de semana

Las líneas de Cercanías Madrid C-2, C-7, C-8 y C-10 modificarán sus recorridos habituales y reducirán su frecuencia de paso durante tres fines de semana consecutivos debido a las obras que Adif está ejecutando en la estación de Atocha.

Según ha informado Renfe en un comunicado, los cambios afectarán a los fines de semana del 25 y 26 de abril, 1, 2 y 3 de mayo, y 9 y 10 de mayo. Durante estos días, los trenes de las líneas implicadas pasarán con una frecuencia de 30 minutos, que en algunos casos será mayor. En concreto, en la línea C-8 con destino El Escorial o Cercedilla, la frecuencia podrá alcanzar hasta una hora entre trenes.

Además de la reducción de frecuencias, Renfe ha detallado modificaciones en los trayectos de varias líneas.

En la línea C-2 —Guadalajara-Chamartín Clara Campoamor—, los trenes que parten de Guadalajara circularán por la vía de contorno o Civis para acceder a Atocha. El recorrido incluirá paradas en Chamartín, Nuevos Ministerios y Recoletos antes de llegar a su destino. El trayecto de regreso se realizará por el mismo itinerario.

En la línea C-7 —Alcalá de Henares-Príncipe Pío—, los trenes que salen desde Alcalá finalizarán su recorrido en Atocha, mientras que los que parten desde Príncipe Pío lo harán en Nuevos Ministerios, sin completar el recorrido habitual.

Por su parte, la línea C-10 —Villalba-Chamartín— verá limitado su trayecto, de forma que los trenes que salen desde Villalba terminarán en Atocha, en lugar de continuar hasta Chamartín.

Las modificaciones también afectan a la línea C-8 en sus dos ramales. En el caso de la C-8a —Atocha-Santa María de la Alameda— y la C-8b —Guadalajara-Cercedilla—, los viajeros que realicen el trayecto entre El Escorial, Cercedilla y Chamartín deberán efectuar un transbordo en Chamartín para continuar su viaje hasta Guadalajara.

A estas alteraciones se suman las ya anunciadas en la línea C-5 —Móstoles El Soto-Humanes—. Durante los fines de semana del 25 y 26 de abril y del 9 y 10 de mayo, los trenes de esta línea, en ambos sentidos, iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha desde el inicio del servicio hasta las 10:00 horas.

Los viajeros que necesiten continuar su trayecto más allá de esta estación deberán realizar un transbordo en Atocha para completar el recorrido.