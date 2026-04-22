Cibeles no devolverá el dinero de las multas por ZBE anuladas por falta de efecto retroactivo

El Ayuntamiento de Madrid no tiene intención de devolver el importe de las multas interpuestas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) anuladas. Así lo ha confirmado este miércoles la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, quien ha apuntado que la jurisprudencia establece que la anulación de la normativa carece de efecto retroactivo para las multas ya tramitadas y cobradas.

Esta postura llega después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación presentado por el Consistorio en contra de la sentencia que anuló parte de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de octubre de 2018, conocida como 'Madrid 360', por deficiencias en los informes de impacto económico y ambiental.

Dicha sentencia había estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por la representación procesal de Vox frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 13 de septiembre de 2021, que modificó la citada ordenanza.

En la rueda de prensa posterior a la presentación del informe Situación económica de la ciudad de Madrid, Sanz ha sostenido que "hay jurisprudencia" respecto a una normativa que ya está aprobada y en vigor. Al hilo, ha defendido que "no tiene efecto retroactivo una posible sentencia posterior más allá de los recursos que en su caso se pudieran presentar".

De acuerdo con la vicealcaldesa, los niveles de contaminación en la ciudad se han reducido suficientemente y, por ello, el Ayuntamiento se permitirá flexibilizar la restricción inicial y autorizar la circulación de los vehículos con distintivo ambiental A, siempre que se mantengan los índices de calidad del aire actuales. En esta línea, ha defendido la vigencia de la normativa calificándola como una "buena ordenanza".

Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, ya se manifestó ayer que la sentencia queda sin efecto tras ser aprobada la nueva ordenanza de Movilidad el pasado marzo. Por su parte, el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, anunció que presentará en el Pleno de Cibeles de la próxima semana una moción de urgencia para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la devolución íntegra de las multas impuestas y acusó al consistorio de haber actuado de forma "absolutamente dilatoria" al recurrir.

Acerca de esta intención, la vicealcaldesa ha precisado que "no es una cuestión de lo que pueda proponer Vox o Javier Ortega Smith", sino "de jurisprudencia" y "de que hay suficientes sentencias al respecto de lo que ocurre cuando una normativa está en vigor y luego hay una sentencia denegatoria". En ese sentido, Inmaculada Sanz ha aseverado que "no hay ninguna novedad".