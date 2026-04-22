Editores internacionales, talleres y música sin parar llenan La Casa Encendida con Libros Mutantes 2026

La feria de edición independiente Libros Mutantes Madrid Art Book Fair regresa del 24 al 26 de abril de 2026 a La Casa Encendida con su edición más ambiciosa hasta la fecha. Durante tres días reunirá a editores, diseñadores y artistas de distintos países en torno a publicaciones, proyectos gráficos y formatos experimentales.

La cita contará con más del 50% de expositores internacionales, con presencia de países como Irán, Egipto, Corea del Sur o Grecia, además de propuestas de Europa y América. Todos los proyectos han sido seleccionados mediante convocatoria abierta, consolidando el carácter abierto y diverso del encuentro.

Edición más internacional y abierta

Libros Mutantes amplía este año su alcance con iniciativas que trabajan desde la edición independiente, el diseño gráfico, la ilustración o el fanzine. La feria reúne así proyectos que exploran nuevas formas de publicación y circulación cultural, con especial atención a la autoedición y al espíritu DIY.

El evento mantiene su enfoque como espacio de intercambio entre escenas creativas internacionales, donde conviven prácticas editoriales muy diferentes dentro de un mismo entorno.

Un concepto que pone en juego la interpretación

La edición de 2026 gira en torno a La Ilusión de Transparencia, una idea que parte de la distancia entre lo que se quiere comunicar y lo que realmente se entiende.

El planteamiento aborda cómo los mensajes se transforman en su recepción, generando lecturas múltiples y no siempre coincidentes. En este contexto, la feria se presenta como un espacio donde los significados no son cerrados y las interpretaciones forman parte de la experiencia.

Diseño, tipografía y nuevas miradas culturales

El programa incluye invitados internacionales vinculados al diseño y la cultura visual. Entre ellos, el estudio Experimental Jetset, de Ámsterdam, centrado en publicaciones e instalaciones, y el estudio tipográfico Displaay, de Praga, que abordará el proceso creativo detrás del diseño de tipografías.

También participará Able Zine, plataforma londinense centrada en accesibilidad y discapacidad, con un taller dedicado a repensar el diseño editorial desde la inclusión.

Charlas, cultura digital y experiencias en directo

La programación incorpora propuestas que conectan arte y entorno digital. El proyecto La Geomofa, de Sebastián Paduano, utilizará el juego GeoGuessr para explorar cómo se interpreta el mundo a través de mapas digitales.

Por su parte, el crítico cultural Frankie Pizá analizará fenómenos como la circulación de imágenes en redes, el contexto perdido y la lógica memética en la cultura contemporánea.

Música continua y actividades en todo el edificio

Como novedad, la feria se desplegará en distintos espacios de La Casa Encendida. El Laboratorio acogerá talleres, charlas y presentaciones durante todo el día, mientras que el patio contará con una programación musical continua seleccionada mediante convocatoria abierta.

Libros Mutantes se celebrará el viernes 24 de 17:00 a 21:00 horas, el sábado 25 de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y el domingo 26 de 12:00 a 15:00 horas.