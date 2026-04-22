El 'gas de la risa' ya deja ingresos de jóvenes en hospitales de Madrid: "Pudiendo llegar a la muerte"

El consumo de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', ya tiene consecuencias visibles en Madrid. El gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, ha confirmado que se han producido "casos de ingreso en hospitales de Madrid por la inhalación de este producto".

Prieto ha advertido de que esta sustancia, popular entre jóvenes y considerada la "droga de moda en Europa", se percibe como inofensiva cuando no lo es. Se trata de un gas incoloro, inodoro y con un ligero sabor dulce, además de "una sustancia de alta disponibilidad y de bajo precio", lo que facilita su acceso. Sin embargo, ha insistido en que "puede conllevar grandes secuelas".

Entre sus efectos, citando a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha detallado que provoca "una gran desorientación espaciotemporal" y puede causar desmayos, "pudiendo llegar a la muerte". "En caso de una dosis excesiva, los riesgos son enormes", ha añadido.

Desde las filas socialistas, el concejal Ignacio Benito, que había preguntado sobre ello en la Comisión de Vicealcaldía, ha subrayado que buscan "sensibilizar sobre una cuestión muy seria, pese a que el nombre llame a lo contrario" y ha recalcado que "el gas de la risa no tiene ninguna gracia".

También ha alertado de la dificultad para detectar su consumo. "La tenencia de globos puede esconder este uso", ha explicado, y ha recordado que sus efectos duran poco tiempo, lo que hace que pase desapercibido en el entorno familiar.

Aunque su uso es legal en determinados ámbitos, Benito ha incidido en que "miles y miles de jóvenes la utilizan cada fin de semana para drogarse".