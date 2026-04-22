El plan gratis que cambia Malasaña por completo: arte en las calles, talleres y obras en directo

El domingo 26 de abril, las calles de Malasaña volverán a llenarse de color con la undécima edición de Pinta Malasaña, una jornada en la que artistas urbanos transforman persianas, fachadas y espacios cedidos por vecinos y comercios en obras de arte contemporáneo. El evento, de acceso libre, convierte el centro de Madrid en un recorrido expositivo abierto durante todo el día.

Malasaña, lienzo colectivo del arte urbano

Durante la jornada, artistas seleccionados mediante convocatoria abierta intervendrán en directo distintos puntos del barrio. La iniciativa está impulsada por el periódico local Somos Malasaña y la Asociación Madrid Street Art Project, con la colaboración del Centro Cultural Condeduque y la Junta de Centro del Ayuntamiento de Madrid.

El objetivo es acercar el arte urbano al público general, sacándolo de los espacios convencionales y llevándolo directamente a la calle, donde los vecinos y visitantes pueden ver el proceso creativo en tiempo real.

Un concurso en la calle y con participación del público

Las intervenciones no solo se podrán observar, sino también valorar. El público asistente podrá participar en la elección de uno de los premios a la mejor obra del certamen, convirtiendo la jornada en una experiencia interactiva.

Además de las obras, el programa incluye talleres y actividades paralelas que se desarrollarán a lo largo del día en distintos puntos del barrio, reforzando el carácter participativo del evento.

Arte, comercio y vida vecinal

Uno de los elementos distintivos de Pinta Malasaña es la implicación del tejido comercial y vecinal del barrio. Comercios, asociaciones y residentes ceden sus espacios para que los artistas puedan intervenirlos, generando una colaboración directa entre creación artística y vida cotidiana.

Esta dinámica convierte cada edición en una intervención efímera que transforma la fisonomía del barrio durante unas horas, con propuestas que van desde el muralismo hasta el diseño gráfico o la ilustración experimental.

Una cita consolidada en el calendario cultural de Madrid

Con más de una década de trayectoria, Pinta Malasaña se ha consolidado como una de las citas destacadas del arte urbano en la capital. Su formato abierto y participativo lo ha convertido en un evento que atrae tanto a creadores emergentes como a público interesado en nuevas formas de expresión artística en el espacio público.