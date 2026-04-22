La Audiencia Provincial de Madrid avala tildar de "secta destructiva" a los Testigos de Jehová

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la decisión de un juzgado de Torrejón de Ardoz, que en diciembre de 2023 desestimó la demanda presentada por la organización religiosa Testigos de Jehová de España contra la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Los jueces han señalado que, en este caso, la crítica a dicha confesión como una "secta destructiva" está protegida por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

El origen del caso radica en una denuncia presentada por los Testigos de Jehová, quienes consideraron que la acusación de ser una "secta destructiva" atentaba contra su honor y reputación. Sin embargo, los magistrados han subrayado que, en este contexto, prevalece el derecho a la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de un tema de interés público.

El comunicado

"Esta decisión es un respaldo a la libertad de expresión y al derecho de las víctimas a ser escuchadas. Continuaremos trabajando para dar voz a quienes han sufrido, siempre desde el respeto a la legalidad y a los valores democráticos", han explicado en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Comunicado oficial de nuestra asociación ante tan histórica victoria en los tribunales: pic.twitter.com/1OH37cZoJM — Asociación Esp. de Víctimas de Testigos de Jehová (@aevtj) April 21, 2026

También señalan que: "La Asociación recuerda que su labor se centra en el acompañamiento, orientación y visibilización de testimonios, así como en la promoción de una reflexión social e institucional sobre los posibles impactos de determinados entornos de control y coerción en la vida de las personas".

Los Testigos de Jehová fueron reconocidos como una confesión religiosa cristiana en España en 1970. Desde 2006, tienen la condición de religión de "notorio arraigo" por cumplir con los requisitos establecidos por la ley española.

En su resolución, la juez Raquel Chacón, quien presidió el juicio en 2023, explicó que las críticas vertidas contra la organización por la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová "no solo son legítimas, sino necesarias". Según Chacón, los testimonios de los antiguos miembros de esta confesión religiosa sirven para visibilizar los abusos sufridos, que en su mayoría implican prácticas de control psicológico y social que afectaron gravemente a sus vidas.

La juez destacó que, en la actualidad, los preceptos que rigen la vida de los Testigos de Jehová podrían considerarse como un control excesivo sobre sus miembros, basándose en prácticas que incluyen la supervisión constante de su vida personal y relaciones, tanto sentimentales como sociales.

La juez concluyó que este tipo de control jerárquico crea un ambiente de supervisión que, para muchos, resulta coercitivo. En este sentido, la sentencia considera que la calificación de "secta destructiva" es válida, dado el carácter restrictivo y controlado de la organización hacia sus miembros.

El uso del término "víctima"

En cuanto al uso del término "víctima" por parte de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, la sentencia sostiene que este término está completamente justificado. La juez Chacón destaca que existen numerosas personas que aseguran haber sufrido daños importantes como consecuencia de su experiencia como miembros de la confesión religiosa.

El fallo concluye que prohibir el uso del término "víctima" sería una censura injustificada sobre la libertad de expresión y el derecho de las personas a compartir sus experiencias personales.