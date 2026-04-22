La letra pequeña de la nueva Ley de Vivienda Protegida de Ayuso y la batalla electoral que librará contra Sánchez

La Comunidad de Madrid busca ampliar la oferta de vivienda protegida y reducir los plazos de construcción gracias a las novedades incorporadas en su nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, con el objetivo de crear más de 18.000 nuevos hogares en los próximos años. El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles el proyecto de ley que pretende adecuar el ritmo de edificación a la demanda actual del mercado, motivada en gran parte por el notable crecimiento de población registrado en los últimos años.

La Comunidad de Madrid ya anunció el pasado mes de septiembre su intención de reformar la normativa vigente con el fin de facilitar la construcción de 15.000 viviendas en los próximos cuatro años. Sin embargo, durante la elaboración de la iniciativa legislativa dentro del Ejecutivo, esa previsión se ha incrementado en 3.000 inmuebles adicionales.

Este aumento se explica porque el texto que previsiblemente aprobará el Consejo de Gobierno en su reunión de este miércoles —y que posteriormente será remitido a la Asamblea regional para su aprobación definitiva en las próximas semanas— incluye la posibilidad de permitir hasta un 30% más de densidad y un 20% adicional de edificabilidad en las promociones de vivienda protegida que se desarrollen en la región. En ambos casos, estos incrementos suponen 10 puntos porcentuales más de lo previsto por el propio Ejecutivo hace ocho meses, lo que lleva ahora a la Comunidad a estimar la construcción de más de 18.000 viviendas en cuatro años.

Asimismo, se posibilita aumentar la altura de los edificios hasta en dos plantas adicionales para materializar estos incrementos, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que contribuirá a reducir plazos y agilizar la ejecución. En este sentido, serán los propios municipios quienes decidirán si se aplican estos cambios que se posibilitan de forma excepcional y urgente durante un periodo de dos años para la solicitud de licencia y tres para las obras.

El texto amplía también las posibilidades de cambio de uso de terrenos y edificaciones, facilitando edificar casas con protección pública en suelos dotacionales de titularidad privada y de hospedaje ampliando la posibilidad ya existente de transformar inmuebles de oficinas en viviendas residenciales cuyo plazo se extiende dos años más, siendo el total de cuatro años.

Además, entendiendo el contexto y los elevados costes de construcción, se limita a una única plaza de aparcamiento por piso, frente a la obligación de disponer de una y media de la norma actual.

La nueva normativa introduce el silencio administrativo positivo para agilizar la tramitación urbanística: si en tres meses no se emiten los informes sectoriales, el procedimiento podrá continuar automáticamente, salvo en casos que afecten al dominio público. Para ello, se modifican diversas leyes autonómicas y se elimina la exigencia de estos informes en la fase inicial, manteniendo su carácter obligatorio antes de la aprobación definitiva.

El objetivo es claro: reducir plazos y cargas burocráticas en el desarrollo de los proyectos. En este sentido, también se facilita la tramitación de los planes territoriales con los que identificar nuevo suelo para la construcción de vivienda a medio y largo plazo.

La nueva Ley de Medidas Urgentes, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria, forma parte del Plan de Choque anunciado por la presidenta regional el pasado otoño y que entre otras medidas amplía de 40 a 50 años la edad para acceder a un aval hipotecario.

Estos nuevos anuncios en materia de vivienda han coincidido con la presentación de este martes en Consejo de Ministros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, al que el Ejecutivo madrileño se ha apresurado a oponerse porque considera que invade sus competencias en vivienda, transferidas a las comunidades.

"Además, intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales, como la protección permanente, o favorece la financiación si se declaran zonas tensionadas", censuró el consejero madrileño del ramo, Jorge Rodrigo. "Es decir, o haces lo que el Gobierno quiere o no hay dinero". "Y todo esto al servicio de una agenda política: reforzar la Ley de Vivienda, intervenir los alquileres y ampliar el control del mercado".

La vivienda y la inmigración serán pues las grandes batallas políticas que librarán la izquierda y la derecha y, en concreto, el modelo que propone Isabel Díaz Ayuso frente al de Pedro Sánchez en la próxima contienda electoral.