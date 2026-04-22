La Sanidad madrileña continúa a la cabeza del país

La región madrileña cerró el pasado año con un total de 80.525 personas en lista de espera quirúrgica y una demora media de 50 días para someterse a una operación en un hospital. Resalta como la más baja del conjunto de España. Además, el Gobierno regional ha continuado aumentando los recursos destinados al área sanitaria y ya se ha alcanzado el 40% del presupuesto.

Pero el conflicto con el Ministerio de Sanidad continúa. El ejecutivo madrileño considera que la ministra, Mónica García, se ha olvidado de los madrileños y de los médicos desde que llegó al cargo. Asuntos como el Estatuto Marco o el listado de facultativos contrarios a practicar técnicas abortivas siguen produciendo tensiones. La eutanasia es otro de los puntos en disputa.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, entrevistada en el programa Km0 de esRadio, confirma que "no sólo por cuarto año consecutivo, si no que mes a mes revalidamos el ser la comunidad autónoma con menores tiempos de espera en las tres listas: quirúrgica, diagnóstica y de consultas". La consejera recuerda que "la lista de espera quirúrgica en la región madrileña es de 50 días frente a una media nacional de 121 y de 142 en Cataluña, nosotros esperamos tres veces menos".

Por otro lado, el Ejecutivo madrileño critica que el Gobierno central regularice a centenares de miles de inmigrantes sin aportar el presupuesto necesario para que estos nuevos ciudadanos sean atendidos en la sanidad pública. Afirma que el censo crece, pero la única administración que aumenta el presupuesto es la Comunidad de Madrid, pese a que muchas decisiones no dependen de ella.