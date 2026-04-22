Madrid reclama al Estado 500 jueces y 2.400 funcionarios para reforzar la Justicia

La Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno central a convocar cerca de 500 plazas de jueces y más de 2.400 de funcionarios de la Administración de Justicia en los próximos años, ante el "déficit" de recursos humanos que afecta al adecuado funcionamiento de este servicio público.

Así lo refleja un informe elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, que fue presentado este miércoles al Consejo de Gobierno. El consejero Miguel Ángel García Martín denunció en rueda de prensa la "insuficiencia de medios" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que, a su juicio, pretende una Justicia "maniatada y sumisa".

Según el documento, a cierre de 2024 la región contaba con 732 jueces y magistrados en activo, lo que supone una ratio de 10,4 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional (11,9) y lejos de la europea (17,4). En este contexto, la Comunidad de Madrid respalda la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que reclama la cobertura inmediata de 142 plazas, y añade que en los próximos cinco años serán necesarias más de 350 adicionales.

En cuanto al personal de la Administración de Justicia, la región dispone actualmente de 7.811 empleados, de los cuales 3.090 no son funcionarios de carrera. En los últimos dos años se han jubilado 454 trabajadores y la edad media supera los 50 años, lo que aumenta la presión sobre el sistema.

Para revertir esta situación, el informe solicita al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la eliminación de la tasa de reposición y la asignación de al menos 800 plazas anuales en las ofertas de empleo público durante los próximos tres años. Según el Ejecutivo autonómico, esta medida permitiría reducir la tasa de interinidad del 38,6% actual al 8%, acercándose a lo previsto en la Ley 20/2021.

La Comunidad de Madrid ha contratado 1.350 funcionarios interinos solo en 2024 y, desde 2023, ha creado 326 nuevos puestos en ámbitos como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía, los órganos judiciales, las Oficinas de Justicia del Municipio y el Registro Civil.