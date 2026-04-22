Más Madrid copia a Ayuso y rescata el "me gusta la fruta" para un acto ecologista

La formación de Más Madrid en Getafe se ha apropiado de una de las expresiones más populares de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para bautizar una de sus últimas iniciativas. Bajo el lema "Nos gusta la fruta", la coalición ha convocado una jornada sobre alimentación saludable.

Aquella expresión surgió tras ser Ayuso capturada por las cámaras en el Congreso de los Diputados justo en el momento en el que, según se intuyó en sus labios, parecía insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En aquel momento, desde su entorno se aclaró que lo que realmente había dicho era "me gusta la fruta", una versión que la dirigente ha seguido manteniendo en el tiempo y que ha acabado convertida en consigna política.

Con ese contexto, Más Madrid ha optado ahora no solo por reutilizar la frase, sino también por ampliarla. 'Nos gusta la fruta: una dieta saludable, sostenible y asequible' será el lema del acto que celebrarán este viernes en la localidad madrileña. Según han explicado desde la formación, la jornada pretende "abrir un espacio de diálogo" para reflexionar sobre la alimentación y "pensar juntas y juntos cómo avanzar hacia un sistema más justo y sostenible que el actual".

"Lo que comemos, dónde lo compramos, quién lo produce y cómo llega hasta nuestros hogares es un acto político", ha reivindicado la portavoz municipal del partido, Ana González Mariscal, al anunciar la cita.

Y es que para la formación "la crisis climática no se puede entender sin analizar cómo nos alimentamos, y sobre todo, cómo producimos lo que comemos". Es por eso que su concejal de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Jesús Pérez, ha adelantado que uno de los temas principales será hablar de que "tenemos que avanzar hacia sistemas de producción más sostenibles y un consumo ético y de cercanía".