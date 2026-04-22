Mónica García baraja anunciar su candidatura contra Ayuso en Madrid en las próximas semanas

"Mónica García presentará su candidatura entre el 25 de abril y el 1 de mayo". Así lo comunicaba hace unos días un dirigente de Más Madrid a un reducido grupo de personas, según ha podido saber Libertad Digital de fuentes del partido de toda solvencia. La fecha que baraja la actual ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez no es baladí pues centraría todas las miradas en su formación durante el acto institucional que con motivo del Dos de Mayo organiza Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos.

Este periódico se ha puesto en contacto con la formación de Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, que oficialmente niega con rotundidad cualquier movimiento que sitúe a García ante un nuevo escenario electoral en Madrid. En el partido califican la posibilidad como "inexistente". Según estas fuentes, no se contempla ningún giro en la situación actual de su líder, a pesar de las especulaciones que han circulado en los últimos meses.

Para amplios sectores de Más Madrid, Mónica García es la mejor baza electoral que tienen para enfrentarse a la invencible, hasta el momento, Ayuso y para tratar de conservar su posición de primer partido de la oposición en la región, por delante del PSOE, que en la última contienda electoral recuperó espacio a su izquierda. En la Comunidad de Madrid, Mónica García logró 27 escaños en mayo de 2023 al igual que Juan Lobato, y le superó en tan sólo 5.000 votos. En el Ayuntamiento, no obstante, tuvieron que encajar un golpe peor: aunque Rita Maestre logró más de 40.000 votos de diferencia sobre la candidata socialista, la exministra Reyes Maroto, pasó de 19 a 12 concejales.

Desde Más Madrid insisten a LD en que la formación no se encuentra inmersa en ninguna maniobra para buscar "un encaje" a nombres propios, remitiendo cualquier decisión sobre el futuro electoral a la voluntad soberana de sus bases. "La militancia va a ser quien ponga a la persona que vaya a ser candidato o candidata de lo que sea", aseguran ante la posibilidad de que Emilio Delgado sea desterrado al Congreso de los Diputados tras su acercamiento a Gabriel Rufián.

Todo el proceso se resolverá "democráticamente" mediante el sistema de primarias, inciden. En este sentido, recalcan que en la actualidad "no hay ninguna candidatura encima de la mesa" debido a que los plazos internos ni siquiera han arrancado, por lo que cualquier movimiento oficial es, a día de hoy, inexistente.

Si finalmente da el paso, la ministra quedará fuera de las quinielas para liderar el espacio a la izquierda del PSOE tras la negativa de su compañero, el ministro Pablo Bustinduy, a ser el sustituto de Yolanda Díaz al frente del nuevo Sumar. A principios del pasado mes de diciembre el secretario general de la formación madrileña, Gabriel Ortega Sanz, solicitó el registro de las marcas Frente Popular y Nuevo Frente Popular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

En el entorno de la presidenta madrileña no dudan desde el inicio de la legislatura que su rival en las próximas elecciones de mayo de 2027 no será Manuela Bergerot sino Mónica García, algo que creen que podría replicarse en el PSOE pues nunca han llegado a ver a Óscar López como un auténtico candidato.