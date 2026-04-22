Motos, coches y maquinaria a precios irrisorios: así es la nueva subasta del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha activado una nueva subasta electrónica de bienes municipales en desuso que incluye unos 200 lotes entre vehículos, motocicletas y maquinaria. Los precios de salida parten desde los 80 euros en el caso de motos, unos 400 euros para turismos y alrededor de 700 euros para furgonetas, además de camiones, tractores o equipamiento industrial como un puente de lavado automático.

La gestión corre a cargo de International Auction Group (IAG), empresa especializada en subastas públicas, seleccionada mediante procedimiento de licitación. El proceso se realiza íntegramente online y las pujas ya están abiertas hasta el 7 de mayo.

Pujas online y visita previa de los vehículos

Las personas interesadas pueden consultar todos los lotes en la web de la empresa gestora, donde se detalla el estado de cada vehículo, su historial técnico, documentación ITV e incluso los costes asociados a la transferencia. También se incluyen fotografías de cada unidad para facilitar la decisión de compra.

Antes del cierre de la subasta, los vehículos podrán verse de forma presencial en unas instalaciones habilitadas en el municipio de Loeches, con jornadas de visita programadas en diferentes días y horarios.

Vehículos municipales ya despersonalizados

Todos los lotes han sido preparados previamente para su venta, eliminando elementos identificativos del Ayuntamiento como vinilos, rotulación oficial o dispositivos específicos de servicio público.

La oferta incluye vehículos de distintos usos y categorías, desde turismos y motocicletas hasta maquinaria pesada y equipamiento técnico utilizado previamente por servicios municipales.

Segunda subasta del año en Madrid

Esta es la segunda subasta de este tipo que se celebra en lo que va de año y la sexta desde que el Consistorio puso en marcha este sistema en 2025. En paralelo, el Ayuntamiento prepara nuevas convocatorias de venta de bienes públicos en desuso.

En la primera subasta del año participaron más de 1.300 pujadores y se adjudicaron cerca de 250 vehículos, con una recaudación próxima a los 600.000 euros.