Polémica en Pinto por el uso de una vivienda como centro de menas

El Ayuntamiento de Pinto ha solicitado documentación para acreditar la autorización del uso de una vivienda como centro de menas en el municipio y ha advertido de que iniciará un expediente de cierre si no se cumple la normativa urbanística y administrativa vigente.

La actuación municipal se produce tras las comunicaciones trasladadas por los vecinos a principios del mes de abril, según ha informado el Consistorio, que indica que los servicios técnicos han analizado la situación para determinar la compatibilidad del uso del inmueble con la normativa local.

De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pinto, el uso principal del inmueble es el de vivienda unifamiliar. No obstante, el planeamiento contempla "compatibilidades con otros usos residenciales especiales en determinadas condiciones". En concreto, el texto urbanístico permite, dentro de la categoría de residencia especial, pequeñas residencias con un máximo de 10 habitaciones, así como centros de acogida o residenciales de atención social en subtipos específicos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

📢El Ayuntamiento de Pinto cerrará el centro de menores extranjeros no acompañados si no cumple con la normativa municipal 🗣️@franperez64: "Solicitamos todos los documentos. En caso de no cumplir iniciaremos el expediente de cese de actividad" ℹ️+Info.👇https://t.co/LVX4HvNjAP — Ayuntamiento de Pinto (@AytoPinto) April 22, 2026

En todos estos supuestos, la normativa municipal exige una autorización expresa previa para poder desarrollar la actividad, además de las licencias correspondientes en función del tipo de servicio prestado.

La ausencia de licencia

Según ha señalado el Ayuntamiento, en la actualidad no consta que se haya solicitado ni concedido licencia ni autorización para el desarrollo de la actividad asistencial que se estaría llevando a cabo en el inmueble. El Consistorio ha indicado que esta situación implicaría la necesidad de adoptar medidas adicionales para regularizar el uso del espacio conforme a la normativa vigente.

Por ello, los servicios municipales han requerido a los responsables del centro la remisión de toda la documentación en un plazo de 15 días, con el fin de verificar la legalidad de la actividad.

En caso de no recibir la información solicitada o de que no se acredite el cumplimiento de los requisitos, el Ayuntamiento ha avanzado que iniciará el correspondiente expediente para el cese de la actividad.

La posición del Gobierno municipal

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Fran Pérez, ha criticado la gestión del Gobierno central en relación con el reparto de los menas. Pérez ha afirmado que el Ejecutivo trata a estos menores como "mercancía, repartiéndolos sin criterio, sin informar previamente a las administraciones que conocemos la realidad y el día a día de nuestras ciudades".

También ha calificado esta situación como "un nuevo ataque a la autonomía local de los ayuntamientos", recogida en la Constitución, y ha asegurado que el Gobierno "se la salta a la torera".