Un día más en la oficina: retrasos en las líneas de Cercanías Madrid por una incidencia en Atocha

Nueva mañana de pesadilla para los usuarios de Cercanías en la capital. Una avería registrada en la estación de Atocha está provocando retrasos generalizados en seis líneas de la red desde la primera hora de este miércoles. A través de sus canales oficiales, ADIF ha confirmado una incidencia que afecta en concreto a las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10. Como viene siendo habitual en estos episodios de degradación del servicio ferroviario, la comunicación del gestor ferroviario se ha limitado a asegurar que se está trabajando para solventar el problema "a la mayor brevedad posible".

⚠️Por una incidencia en la infraestructura en Atocha los trenes de las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de cercanías de Madrid registran retrasos.

👷‍♂️Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) April 22, 2026

Sin embargo, la falta de concreción sobre el origen de la avería ha vuelto a despertar la indignación de miles de madrileños que, una vez más, llegan tarde a sus puestos de trabajo y centros de estudio.

Este nuevo incidente vuelve a poner el foco sobre la gestión de las infraestructuras ferroviarias en la Comunidad de Madrid.

Por una avería en la infraestructura en la estación de Atocha, los trenes están sufriendo demoras y detenciones en los trayectos. El próximo tren se encuentra estacionado en Nuevos Ministerios. Disculpa la espera. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) April 22, 2026

Por el momento, se recomienda a los viajeros buscar alternativas de transporte, ya que desde ADIF no garantizan en cuánto tiempo se habrá solventado este nuevo contratiempo. Desde la cuenta de Cercanías Madrid están ofreciendo alternativas ante las dudas que plantean algunos usuarios.

Eso es, Elena. El tren efectuará parada en San Fernando y allí deberás tomar otro tren hasta Coslada. Si necesitas saber la hora de paso del próximo, nos puedes preguntar. Saludos. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) April 22, 2026

En otra interacción, desde Cercanías Madrid estiman en más de dos horas la solución al problema.

El tiempo de subsanación de la avería es superior a 2 horas. Disculpa las molestias ocasionadas. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) April 22, 2026

Otros viajeros denuncian las demoras que se están produciendo, de hasta una hora en algunos casos.

@CercaniasMadrid cuando va a salir el tren de Chamartín? Llevamos ya casi 1 hora parados en Villaverde bajo y la gente tenemos que cumplir con nuestros horarios laborales — Natalia (@natalia300499) April 22, 2026

Desde Renfe también están contestando las reclamaciones de usuarios de la red informando de la avería y aseverando que "los trenes de la línea C-4 pueden sufrir demoras y detenciones en los trayectos".