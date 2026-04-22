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Madrid

Un día más en la oficina: retrasos en las líneas de Cercanías Madrid por una incidencia en Atocha

Las líneas afectadas son la C2, C3, C4, C7, C8 y C10. Desde ADIF señalan que se está trabajando para solucionar la avería.

Jesús Sánchez
Las líneas afectadas son la C2, C3, C4, C7, C8 y C10. Desde ADIF señalan que se está trabajando para solucionar la avería.
Europa Press

Nueva mañana de pesadilla para los usuarios de Cercanías en la capital. Una avería registrada en la estación de Atocha está provocando retrasos generalizados en seis líneas de la red desde la primera hora de este miércoles. A través de sus canales oficiales, ADIF ha confirmado una incidencia que afecta en concreto a las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10. Como viene siendo habitual en estos episodios de degradación del servicio ferroviario, la comunicación del gestor ferroviario se ha limitado a asegurar que se está trabajando para solventar el problema "a la mayor brevedad posible".

Sin embargo, la falta de concreción sobre el origen de la avería ha vuelto a despertar la indignación de miles de madrileños que, una vez más, llegan tarde a sus puestos de trabajo y centros de estudio.

Este nuevo incidente vuelve a poner el foco sobre la gestión de las infraestructuras ferroviarias en la Comunidad de Madrid.

Por el momento, se recomienda a los viajeros buscar alternativas de transporte, ya que desde ADIF no garantizan en cuánto tiempo se habrá solventado este nuevo contratiempo. Desde la cuenta de Cercanías Madrid están ofreciendo alternativas ante las dudas que plantean algunos usuarios.

En otra interacción, desde Cercanías Madrid estiman en más de dos horas la solución al problema.

Otros viajeros denuncian las demoras que se están produciendo, de hasta una hora en algunos casos.

Desde Renfe también están contestando las reclamaciones de usuarios de la red informando de la avería y aseverando que "los trenes de la línea C-4 pueden sufrir demoras y detenciones en los trayectos".

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