Alcalá se vuelca con Ayuso mientras Sánchez vuelve a ausentarse del Cervantes: "Estará preocupado por los abucheos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ausentarse de la solemne ceremonia de entrega del Premio Cervantes, el premio literario más importante en lengua castellana, que en esta ocasión ha recaído en el escritor mexicano Gonzalo Celorio.

Una ceremonia presidida por los reyes, don Felipe y doña Letizia, que se celebra en el Paraninfo de la madrileña Universidad de Alcalá de Henares. La alcaldesa de la ciudad complutense ha criticado la ausencia, un año más, de Sánchez y la ha achacado a la aversión que muestra el presidente por los abucheos. "Estará más preocupado de no asumir esas críticas o esos abucheos a los que a veces se le somete en esta ciudad", ha apuntado Judith Piquet, que ha asegurado que les gustaría que "estuviese aquí asumiendo sus responsabilidades representando al Gobierno de España".

La alcaldesa ha subrayado que Alcalá de Henares vive "un día grande" con la entrega del galardón más importante de las letras en español, que sitúa a la ciudad en el foco internacional. Piquet ha destacado también la presencia institucional y la implicación de los vecinos, "volcados con un día tan especial", frente a la ausencia del presidente del Gobierno en este acto cultural de relevancia nacional.

Al acto ha acudido también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido recibida entre aplausos por los vecinos que se han acercado, como ya es costumbre. "Muy buen recibimiento en Alcalá", señalan desde su equipo a Libertad Digital.