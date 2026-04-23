"Yo solo le deseo que el domingo siga siendo líder del partido en Madrid porque ya empezamos a estar un poco cansados de debatir con hologramas". Así zanjó Isabel Díaz Ayuso este jueves su rifirrafe parlamentario con la todavía portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Unas declaraciones de Ayuso que llegan después de que Libertad Digital informara en exclusiva de que Mónica García baraja anunciar su candidatura contra la presidenta en las próximas semanas. "Mónica García presentará su candidatura entre el 25 de abril y el 1 de mayo". Así lo comunicaba hace unos días un dirigente de Más Madrid a un reducido grupo de personas, según pudo saber este periódico de fuentes del partido de toda solvencia. La fecha que baraja la actual ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez no es baladí pues centraría todas las miradas en su formación durante el acto institucional que con motivo del Dos de Mayo organiza Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos.

Este periódico se puso en contacto con la formación de Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, que oficialmente niega con rotundidad cualquier movimiento que sitúe a García ante un nuevo escenario electoral en Madrid.

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A preguntas de la prensa en los pasillos de la Asamblea, Bergerot ha negado después que haya previsto ningún anuncio este fin de semana. "Estamos en un proceso de negociación, como saben, y eh... como todos los procesos de negociación, todavía tiene sus tiempos, todavía queda y eso no está cerrado, así que, bueno, vamos a ver qué sucede".

Más Madrid celebra este fin de semana la III edición de su verbena La Madrileña en San Blas. Este sábado 25 de abril, la formación ha programado un acto central a las 12:00 horas donde intervendrán la propia Manuela Bergerot, la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la actual ministra de Sanidad, Mónica García.

Municipio a municipio, barrio a barrio y puerta a puerta. Estamos recorriendo la Comunidad de Madrid para escuchar y tomar nota de lo que preocupa a nuestros vecinos y vecinas. pic.twitter.com/IQLjOUdKYG — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 19, 2026

Y en las últimas horas, se ha visto a Mónica García realizando campaña electoral activa en municipios como Leganés, participando en el clásico "puerta a puerta". Bajo el pretexto de "tomar nota" de las preocupaciones vecinales, la ministra está intensificando su presencia en el cinturón sur de la capital.