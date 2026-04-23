El destino definitivo de las vías del antiguo tranvía que afloraron en la Puerta de Alcalá

Tres días después de que aparecieran en la Puerta de Alcalá los restos de las vías del antiguo tranvía de Madrid —así como el adoquinado de aquel entonces—, el Ayuntamiento ya ha concretado cómo va a actuar con ellos.

El hallazgo se produjo durante los trabajos que está llevando a cabo el Gobierno municipal en ese eje y fue visto por el control arqueológico de la propia obra, que dio aviso a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, el Consistorio estaba pendiente del informe de la Comunidad para decidir qué pasos dar.

Este jueves, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha informado de que ese documento ya había llegado a Cibeles. Según ha detallado, la Comunidad señala que estos restos ya han aparecido en otras zonas de la ciudad y que es probable que siga ocurriendo porque las vías "nunca se retiraron y se asfaltó" sobre las mismas.

El informe añade además que estos elementos no se encuentran dentro de los supuestos de protección de la Ley de Patrimonio, motivo por el cual no existe inconveniente para su retirada controlada. Eso sí, la CAM abre la puerta a su puesta en valor: "Pudiendo estudiarse la posibilidad de integrarlos en el nuevo diseño o cualquier otra actuación que pueda redundar en la puesta en valor de los restos hallados". Y, en esa línea, Sanz ha sido clara: "Eso es lo que vamos a hacer".

En la práctica, el plan del Ayuntamiento pasa por retirar los restos de forma controlada y buscar un espacio donde puedan ser expuestos. "Vamos a ver cuál es la ubicación mejor para la musealización de una parte de esos restos", ha señalado la vicealcaldesa, que ha adelantado además que ese emplazamiento todavía no está cerrado, pero se concretará más adelante y tendrá "conexión" con los propios vestigios.

Desde el Consistorio defienden que, aunque no exista obligación legal de conservarlos, consideran que tienen un "valor casi emocional para los madrileños". Por eso, justifican que se opte por su musealización en otro punto de la ciudad, descartando completamente integrarlos en el proyecto actual de la Puerta de Alcalá, ya que —según Sanz— supondría modificar un diseño que ya está en marcha.