La orquesta Panorama vuelve a Madrid con un show gratuito y más de tres horas de música en directo

La Orquesta Panorama volverá a hacer parada en San Martín de la Vega dentro de su nueva gira nacional Time Tour 2026, consolidando así una cita que ya se ha convertido en habitual dentro de las Fiestas de San Marcos. El concierto tendrá lugar en la madrugada del 24 de abril, en el Patio del Colegio San Marcos, con acceso gratuito para el público.

La formación gallega mantiene una relación estrecha con el municipio, donde repite actuación por cuarto año consecutivo tras el éxito de ediciones anteriores, en las que miles de personas acudieron a disfrutar de su espectáculo.

Un show de gran formato dentro de las fiestas

La actuación está prevista tras los fuegos artificiales del programa festivo y contará con un despliegue escénico que reunirá a más de 20 artistas sobre el escenario. El espectáculo combinará música en directo, coreografías y un repertorio pensado para distintos públicos, con canciones actuales y temas muy conocidos.

La gira de este año incorpora además un nuevo escenario y mejoras técnicas en iluminación y sonido, con el objetivo de ofrecer una experiencia visual más impactante respecto a temporadas anteriores.

Una gira con nuevos integrantes y recorrido nacional

La gira Time Tour 2026 arrancó oficialmente a finales de marzo y recorrerá decenas de localidades dentro y fuera de España a lo largo de los próximos meses, con especial intensidad durante el verano.

Entre las novedades de esta temporada destaca la incorporación de nuevos integrantes al elenco artístico, como el bailarín Álvaro Rojas y la vocalista Yaiza Ciara, que se suman al equipo liderado por Lito Garrido, figura clave en la evolución del grupo en los últimos años.

Además, el espectáculo estrena un nuevo escenario con tecnología renovada, diseñado para ofrecer un montaje visual más impactante y dinámico que en anteriores giras.