Madrid refuerza la Campaña del Frío: más días, plazas y profesionales

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves el nuevo contrato de gestión de la Campaña del Frío, el dispositivo municipal diseñado para asistir a personas en situación de calle durante los meses en los que las bajas temperaturas implican un riesgo añadido. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha resaltado que el nuevo pliego incluye "mejoras sustanciales", ya que contempla un notable refuerzo en la duración del servicio, las plazas disponibles y el personal.

La inversión del nuevo pliego alcanzará un total de 6,1 millones de euros para las Campañas del Frío 2026-2027 y 2027-2028, lo que supone un incremento de 1,9 millones respecto al anterior. Desde el consistorio sostienen que permitirá "incorporar nuevas prestaciones, adaptar el servicio y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad".

Según ha informado Sanz, la campaña contará con 36 jornadas más de duración respecto a las anteriores, al pasar de 129 a 165 días. Esto se traducirá en que comenzará antes, el 2 de noviembre, y terminará después, el 15 de abril. Hasta ahora, se desarrollaba entre el 23 de noviembre y el 31 de marzo.

En lo que respecta a la capacidad de alojamiento, el dispositivo sumará 30 plazas diarias, hasta alcanzar las 462. Para ello, las plazas en pensiones crecerán de 120 a 150, sumándose a las 150 del centro de acogida de emergencia Pinar de San José, las 142 del centro de acogida de emergencia Villa de Vallecas y las 20 del Centro Municipal de Urgencias Sociales.

Asimismo, el recurso de Pinar de San José ofrecerá 50 plazas en régimen de centro de día, en lugar de las 40 incluidas en el contrato anterior, que se destinarán al acompañamiento social diurno de las personas que presentan situaciones de mayor vulnerabilidad, como patologías médicas, problemas de movilidad o dependencia.

Aumento de la plantilla

La vicealcaldesa también ha destacado que se reforzarán las plazas extraordinarias de emergencia que se activan "ante episodios de especial climatología adversa, como las olas de frío". En total, estas plazas adicionales podrán ponerse a disposición de los usuarios durante 90 días, duplicando las 45 jornadas de las campañas anteriores.

Con el fin de atender de manera adecuada la ampliación temporal del servicio y las nuevas prestaciones implementadas, se incrementará la plantilla de 52 a 58 profesionales y se creará un equipo de coordinación de acceso a la Campaña del Frío. Además, el Ayuntamiento ha apuntado que se ampliarán, de una a dos, las unidades móviles para "garantizar una atención inmediata ante situaciones de urgencia social".

Durante la Campaña del Frío 2025-2026, que acaba de concluir, el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad proporcionó alojamiento y atención social a 1.438 personas en situación de exclusión socio-residencial y sin hogar, con una ocupación media del 91%.

Para Inmaculada Sanz, el dato "más relevante" del balance es que 356 personas, el 25%, consiguieron dejar atrás la situación de calle tras pasar por el dispositivo. En concreto, 281 fueron derivadas a la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar y a otros centros, 51 salieron a vida autónoma, nueve fueron derivadas a residencias y se apoyó a otras 15 en el retorno voluntario a su país de origen.