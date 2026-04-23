Madrid se llena de libros este fin de semana: dos grandes ferias con firmas, talleres y planes para toda la familia

Madrid se llena de libros, firmas y actividades culturales con la celebración simultánea de dos ferias del libro gratuitas en distintos puntos de la ciudad. Durante varios días, Arganzuela y Chamartín se convertirán en puntos clave para los amantes de la lectura, con propuestas pensadas tanto para adultos como para público infantil.

Estas citas coinciden con la celebración del Día del Libro, lo que convierte el fin de semana en una oportunidad perfecta para descubrir nuevas lecturas, conocer autores y disfrutar de actividades culturales al aire libre.

Feria del Libro de Arganzuela: literatura junto a Madrid Río

La V Feria del Libro de Arganzuela se celebrará del 23 al 26 de abril en la explanada multiusos de Madrid Río (Paseo de la Chopera, 6), con acceso totalmente gratuito.

Durante cuatro días, el programa reunirá presentaciones de libros, recitales poéticos, teatro infantil y conciertos, además de firmas de autores en distintas casetas editoriales.

Entre las actividades destacadas se encuentra la lectura pública de El Quijote, una propuesta intergeneracional organizada por Servicios Sociales, así como el teatro infantil Inventando el cuento, pensado para público familiar desde los 4 años.

También habrá espacio para la música con el concierto de la Orquesta de la Red, integrada por alumnos de las Escuelas Municipales de Música y Danza, y propuestas pensadas para los más pequeños, como cuentacuentos y actividades literarias infantiles.

Las firmas de libros serán otro de los grandes reclamos, con autores que presentarán sus últimas obras a lo largo del fin de semana en las distintas casetas editoriales.

Feria del Libro de Chamartín: autores, talleres y actividades familiares

Al mismo tiempo, el distrito acogerá la IX Feria del Libro de Chamartín, que se celebrará en el Parque de Berlín y el Centro Cultural Nicolás Salmerón, con una amplia programación cultural para todos los públicos.

Esta edición conmemora el 120 aniversario del Premio Nobel de Santiago Ramón y Cajal, lo que añade un componente divulgativo y científico a muchas de las actividades programadas.

Entre los nombres más destacados figura la participación de Juan Gómez-Jurado y Bárbara Montes, que protagonizarán una charla-coloquio y firma de libros, uno de los momentos más esperados del fin de semana.

El programa incluye también cuentacuentos, talleres infantiles, teatro familiar y actividades creativas, como la elaboración de exlibris o la reparación de libros, pensadas para fomentar la lectura desde edades tempranas.

Además, se celebrarán charlas divulgativas, presentaciones literarias y encuentros con autores, lo que convierte esta feria en un espacio de encuentro entre lectores y escritores.