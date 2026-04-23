Más Madrid se desnuda en la Asamblea: de los supermercados públicos a pedir abiertamente la expropiación de viviendas

Más Madrid se ha desnudado por completo este jueves en la Asamblea, dejando ver su esencia más comunista. La escisión de Podemos se presentó en su nacimiento como una versión amable y moderada del partido de Pablo Iglesias sin que Íñigo Errejón logre diferenciarse en lo sustancial de su otrora amigo de facultad.

Primero fue su todavía portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien durante su habitual rifirrafe parlamentario de los jueves con Isabel Díaz Ayuso se mostró partidaria de expropiar viviendas.

"En la Comunidad de Madrid hay 10.000 propietarios que tienen diez casas o más, 10.000 caseros con diez viviendas mientras la gente no puede pagar el alquiler y tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes", afirmó la jefa de la oposición de una región que cuenta con más de 7 millones de habitantes. "Claro que hace falta una prórroga, claro que hace falta regular los alquileres, claro que hace falta ponerle límites a los caseros", continuó señalando Bergerot, alabando así el plan aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez esta semana.

Y elevando el tono como si de un mitin con sus parroquianos se tratara espetó: "Nadie debería tener diez casas, nadie, ni diez ni tres. No existe el derecho a tener diez casas, existe el derecho a tener una. ¡Y a quien las tenga hay que freírlos a impuestos y expropiárselas, claro que sí! Y como siga a este paso, señora presidenta, tenga cuidado que le vamos a expropiar uno de sus pisos también".

No existe el derecho a tener diez casas, existe el derecho a tener una. Y a quien tenga diez, hay que freírle a impuestos y expropiarle. pic.twitter.com/atdi6K67yw — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) April 23, 2026

"Lo que les ocurre es que quieren hundir a la clase media, como hacen los narcoestados con los que se acuestan para fomentar la lucha de clases", le replicó después la presidenta madrileña. "Así hacen con la vivienda: lo que quieren es que se acabe directamente con la oferta, la oferta en alquiler, la oferta en compra, y eso es lo que está disparando los precios, que no haya oportunidades", indicó.

Según Ayuso, esto le puede funcionar a la ultraizquierda "en Venezuela y en Cuba y en todos los países que han hundido, pero no en una democracia liberal donde cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga". En este sentido, inquirió a Bergerot: "¿Quién se cree usted para meterle la mano en la hucha de los españoles o en la propiedad de nadie?".

¿Pero quiénes se creen que son los líderes de la izquierda para meter su mano en las huchas y las casas de los españoles? pic.twitter.com/N2tJMSdaz0 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 23, 2026

"Nosotros nos comprometimos a promover 50.000 viviendas con algún tipo de protección y esta legislatura vamos a superar las 70.300 y hemos facilitado el acceso a otras 40.000 del Plan Vive, avales para hipotecas, contratos del Plan Alquila, ayudas para alquiler y para la rehabilitación para personas que no pueden acceder a viviendas asequibles. Hemos puesto sobre todo las bases para que se sigan desarrollando en los próximos 15 años, porque el problema es que sigue aumentando la demanda", subrayó.

Después, el portavoz parlamentario del PP, resumiría así las hondas diferencias entre su partido y Más Madrid: "La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes quieren abolir la riqueza y nosotros queremos abolir la pobreza que quieren perpetuar". Para Carlos Díaz Pache, el problema radica en que la ultraizquierda "no entiende nada de economía". De ahí que este jueves traiga a la Cámara regional una propuesta para instar al Ejecutivo madrileño a la puesta en marcha de una red de supermercados públicos.

La izquierda no entiende nada de economía y por eso trata de abolir la riqueza. Nosotros, la pobreza que ellos quieren perpetuar. pic.twitter.com/K9CLT6yZ5K — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) April 23, 2026

Una red de supermercados públicos

La propuesta de Más Madrid quiere crear esta red de supermercados públicos con "el objetivo de que toda la población tenga acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos". Así, dicen en su iniciativa, se promovería "el consumo de proximidad y circuitos cortos de comercialización, impulsando la producción de cercanía, las cooperativas de consumo y el acceso a productos madrileños de temporada en los centros educativos, en los hospitales y en las residencias".

Asimismo, piden que la Asamblea de Madrid inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a su vez, inste al Gobierno de España a: "Establecer un mecanismo de control y limitación de los precios en productos habituales y saludables de la cesta de la compra, como pan y cereales, carne, pescado, leche, queso, huevos, aceites, frutas, legumbres, hortalizas, patatas y alimentos de bebés".

"Como ustedes no saben nadad de economía, nos traen una iniciativa para debatir la creación de una red de supermercados públicos como en Cuba o en Venezuela, donde hay que esperar horas en la cola para conseguir un kilo de harina, si es que se puede", subrayó Pache. "Su modelo es una empresa pública gestionada por Koldo, que Begoña lleve la contabilidad y que en la caja atiendan Jésica y Andrea".

Y dirigiéndose tanto a la portavoz de Más Madrid como a la del PSOE, Mar Espinar, el portavoz popular concluyó: "Señoras Espinar y Bergerot, se les va a hacer largo este año ahora que ya el 90% del tiempo lo dedican a justificar los atropellos e ilegalidades que les mandan defender. Ustedes no aspiran a presidir la Comunidad de Madrid ni a mantener sus escaños. Ustedes no lideran sus proyectos políticos ni tienen un plan para Madrid. Lo único que tienen es cada vez más jefes, menos votos y menos vergüenza".