Viajar al siglo XV sin salir de Madrid: el mercado renacentista que no te puedes perder

San Sebastián de los Reyes volverá a mirar a su pasado para celebrar una de sus citas culturales más esperadas: el Mercado Renacentista de la Fundación, un evento que transformará el municipio en un auténtico escenario del siglo XV durante tres jornadas llenas de actividades.

La cita se celebrará del 24 al 26 de abril en el entorno de la Plaza de Toros y el casco urbano, con una programación pensada para todos los públicos que combina ocio, tradición y recreaciones históricas. El evento conmemora el origen de la ciudad en 1492, convirtiendo sus calles en un espacio ambientado en pleno Renacimiento.

Tres días de historia viva y actividades para todos

Durante el mercado, los visitantes podrán recorrer calles ambientadas con decoración histórica y disfrutar de pasacalles, animación teatral y música en directo, que recrearán escenas propias de la época renacentista.

Uno de los grandes atractivos será la presencia de talleres de oficios tradicionales, donde artesanos mostrarán técnicas antiguas relacionadas con materiales como el cuero, la madera, la cerámica o el hierro. Estas demostraciones permiten acercarse a los métodos de trabajo que se utilizaban hace siglos y descubrir cómo se elaboraban muchos objetos cotidianos.

Además, el mercado contará con puestos de artesanía y gastronomía, junto a actividades infantiles y propuestas participativas que buscan implicar tanto a niños como a adultos.

Un plan familiar cerca de Madrid

El Mercado Renacentista se ha consolidado como uno de los eventos más destacados del calendario local, atrayendo cada año a visitantes de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.

La combinación de espectáculos históricos, talleres y ambiente temático convierte esta cita en un plan habitual para familias y grupos que buscan una experiencia diferente durante el fin de semana.

Fechas y horarios del Mercado Renacentista

El evento se desarrollará en varios tramos horarios para facilitar la asistencia del público durante los tres días:

El viernes 24 de abril, el mercado abrirá de 17:00 a 23:00 horas.

El sábado 25 de abril, el horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

El domingo 26 de abril, podrá visitarse de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Esta iniciativa forma parte del programa conmemorativo del aniversario de la fundación del municipio y busca reforzar la identidad histórica local, al tiempo que dinamiza la actividad social y cultural de la localidad durante esos días.