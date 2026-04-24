A 15 km/h por Somosierra: así han llegado a Burgos los 40 autobuses prestados por Madrid tras el incendio

Un convoy de 40 autobuses de la EMT de Madrid circula este viernes por la A-1 con destino a Burgos en una operación de apoyo tras el incendio que ha dejado inutilizada gran parte de la flota municipal de la ciudad castellana. Los vehículos, propulsados por gas y serigrafiados con el lema 'Madrid con Burgos', han avanzado en caravana escoltados por la Guardia Civil y con asistencia técnica durante todo el trayecto.

Sin embargo, en la autovía los autobuses no han podido superar los 70 km/h por periodos máximos de 45 minutos para proteger los motores, siendo incluso la velocidad más baja en distintos tramos. Según han explicado desde ambos Consistorios, el punto más delicado estaba en el puerto de Somosierra, donde los autobuses han tenido que circular a 15 km/h.

La expedición estaba formada también por hasta 45 conductores voluntarios de Burgos, desplazados a Madrid esta misma mañana para asumir el regreso de los vehículos tras recibir formación específica. Además, el operativo ha contado con grúa y apoyo técnico móvil para cualquier incidencia durante el recorrido.

La llegada a Burgos está prevista entre las 14:00 y las 15:00 horas, momento en el que los autobuses serán incorporados a las cocheras municipales para comenzar a prestar servicio en la ciudad.

Durante el acto de salida, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descrito la operación como "particular y que pocas veces se ha visto", en referencia a la circulación del convoy en estas condiciones por la A-1. También ha aludido a la complejidad del recorrido, especialmente en Somosierra, donde ha bromeado con que habrá que subir el puerto "entre todos".

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha agradecido la ayuda de forma reiterada y ha destacado el impacto del incendio, que dejó la mitad de la flota inutilizada en apenas dos horas. "Gracias, gracias, gracias. Gracias Madrid, gracias alcalde Almeida", ha expresado, subrayando que la llegada de estos vehículos va a permitir garantizar el servicio mientras se reorganiza la red de transporte.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Burgos, los autobuses podrán estar operativos al cien por cien en aproximadamente una semana.