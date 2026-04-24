La Aemet lanza un aviso amarillo para todo Madrid: lo que se espera esta tarde y mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad de Madrid, en un contexto de inestabilidad que ya afecta a la región durante la jornada de este viernes.

El aviso se mantiene activo este 24 de abril entre las 16:00 y las 22:00 horas, con previsión de precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales, especialmente en la zona suroeste de la Comunidad. Además, no se descarta la presencia de granizo y rachas intensas de viento, según ha informado el organismo estatal.

La Aemet apunta a una tarde marcada por las lluvias y chubascos irregulares, que podrán intensificarse en determinados puntos del territorio madrileño. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso respecto a jornadas anteriores, en línea con la entrada de esta situación de inestabilidad atmosférica.

El aviso amarillo implica riesgo para actividades al aire libre y situaciones puntuales, aunque no alcanza niveles de gravedad superiores. No obstante, la Aemet recomienda seguir la evolución de los partes meteorológicos ante posibles cambios en la previsión.

Activación de los servicios de emergencia

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado el aviso a los distintos organismos y servicios de intervención de la región con el objetivo de reforzar la coordinación ante posibles incidencias derivadas de las condiciones meteorológicas.

⛈️⚠️ Esta tarde se esperan lluvias y tormentas, que pueden llevar asociadas granizo y fuertes rachas de viento.

🟨Hay aviso nivel amarillo @AEMET_Madrid

👉 Evita zonas arboladas. Asegura toldos, ventanas y objetos en balcones y poyetes. Extrema la precaución al desplazarte. pic.twitter.com/SPIGanRSg2 — Bomberos Madrid (@BomberosMad) April 24, 2026

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha difundido una serie de recomendaciones a través de sus redes sociales ante la previsión de tormentas durante la tarde. En su aviso, recuerdan la presencia de nivel amarillo activo y advierten de posibles fenómenos adversos asociados.

Entre las indicaciones trasladadas a la población, destacan evitar zonas arboladas ante el riesgo de caída de ramas, así como asegurar elementos exteriores como toldos, ventanas u objetos situados en balcones y cornisas.

También insisten en extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en momentos de mayor intensidad de lluvia o viento, cuando la visibilidad puede verse reducida y aumentar el riesgo en la circulación.