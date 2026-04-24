El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha anunciado este viernes que acudirá a los tribunales de justicia para presentar una querella contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por un posible delito de vulneración del honor, después de considerar "vergonzoso" que se haya instrumentalizado un encuentro institucional para lanzar ataques personales.

Fuentes municipales han explicado a Libertad Digital que durante la celebración de la Junta Local de Seguridad, el regidor ha reprochado al delegado del Gobierno que haya utilizado los momentos previos a este encuentro de trabajo institucional, cuyo objetivo es abordar la seguridad de los vecinos, para hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre la querella por presunto acoso laboral y sexual que pesa sobre él y que siempre ha negado.

En este sentido, las mismas fuentes han explicado que Bautista ha insistido en que lo importante durante este tipo de reuniones es tratar la seguridad del municipio y no convertir el encuentro en un "escenario de confrontación política", que es lo que a juicio del regidor mostoleño ha hecho el delegado del Gobierno en Madrid.