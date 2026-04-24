El objetivo último de Vox es Ayuso: "'Madrid, 2027, prioridad nacional'. ¿Le suena bien, verdad? Tic-tac"

El objetivo último de Vox con su controvertido principio de "prioridad nacional" no es Andalucía, ni siquiera incomodar a Génova, que también, sino Isabel Díaz Ayuso. Los de Santiago Abascal buscan arrebatarle la mayoría absoluta en Madrid para dejar atrás la irrelevancia política en la que quedaron sumidos en la región en mayo de 2023 y asestar un duro golpe a una de las principales líderes y bazas electorales del PP. Y creen que pueden conseguirlo. "Tic-tac", repite con retranca su rostro visible en la región, Isabel Pérez Moñino.

Fue Madrid uno de los primeros lugares donde el partido de derecha radical comenzó a hablar de prioridad nacional, un concepto que han incluido en su agresiva campaña Madrid sur en pie, con la que pretenden azuzar los bajos instintos de los ciudadanos que presentan mayores problemas económicos y un mayor hartazgo.

Precisamente este mismo miércoles, desde Vicálvaro y dentro de esta campaña, Moñino anunció que pedirán la prioridad nacional en la Asamblea "para que no pasen por delante los 700.000 ilegales": "La ola de sentido común está recorriendo toda España", opinó a pesar del frenazo que han experimentado tanto en las pasadas elecciones de Castilla y León como en las últimas encuestas.

Sea como fuere, en la proposición no de ley que van a presentar en la Cámara autonómica y a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Vox mezcla varias cuestiones, como suele ser habitual. Así, aparte de solicitar al Gobierno madrileño que a su vez inste al presidido por Pedro Sánchez a que garantice la prioridad nacional de los españoles en cuestiones como la vivienda o el sistema sanitario, también incluye lo siguiente: "Repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación […] y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles".

Esta iniciativa no ha sido presentada esta semana, pero Pérez Moñino quiso este jueves polemizar sobre este asunto en su habitual choque contra la presidenta, quien calificó de "ilegal " este aspecto incluido en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura. "¿Cuándo va la señora Díaz Ayuso a demandar al Partido Popular de Extremadura por establecer la prioridad nacional en el acuerdo de gobierno con Vox?", volvió a insistir en el reto que ella misma lanzó este lunes.

"Su plan para Madrid, para los jóvenes en su Madrid de todos los acentos, ¿cuál es? ¿Seguir discriminándolos? ¿Su plan es seguir entregando vivienda a los extranjeros, dejándoles fuera a ellos?", le preguntó la portavoz.

Lo hizo a pesar de que conoce que Ayuso ha endurecido los requisitos para poder acceder a una vivienda de protección oficial, modificando el decreto que regula el Plan Vive para introducir nuevos criterios de acceso y ampliar el número de beneficiarios.

Según explicó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, a partir de ahora tendrán prioridad quienes acrediten al menos cinco años de empadronamiento en el municipio donde se ubique la vivienda o desarrollen en él su actividad laboral. En segundo lugar, se situarán los solicitantes con diez años de residencia acreditada en la región, mientras que el resto de personas empadronadas quedará en último término. Este modelo sustituye al anterior, que fijaba un mínimo de tres años.

De tal forma, que el cambio que introdujo Ayuso no difiere sustancialmente de lo firmado entre PP y Vox en este aspecto. Los populares de María Guardiola han aceptado en el pacto extremeño imponer un mínimo de diez años de empadronamiento para poder adquirir una vivienda pública y de cinco años para alquilarla. A esto se suma un sistema de puntos que valora el arraigo, como los años cotizados o la existencia de familiares en la región. No obstante, se podría dar la situación de que alguien nacido fuera de España, pero que cumpla estas condiciones, obtenga antes una vivienda que un murciano que acabe de llegar a Cáceres. Esto, de manera paradójica, vaciaría de sentido las supuestas pretensiones del acuerdo promovido por Vox.

DISCRIMINACIÓN NACIONAL: Ese es el plan de Ayuso para los jóvenes, las madres, y las familias españolas. 🗣️@Isabelperezmoi1: "Lo legal es defender a los nuestros". ¡PRIORIDAD NACIONAL! pic.twitter.com/sDUF9g2H7I — VOX Madrid (@madrid_vox) April 23, 2026

"Lo legal es defender a los nuestros; lo que debería ser ilegal en España es no priorizar a los españoles", dijo también Moñino, que para concluir dejó un mensaje claro: "Señora Ayuso, ‘Madrid, 2027, prioridad nacional’. ¿Le suena bien, verdad? Tic-tac".

"Nosotros estamos en contra del proceso de regularización, mal llamada regularización masiva, porque está siendo ilegal y, por eso, el Supremo ha admitido a trámite nuestros recursos porque nosotros cuando vamos a los tribunales vamos buscando esto, en contra de un caos contra los servicios públicos que están alimentando a las mafias", le replicó después la presidenta, que volvió a insistir, como ya hiciera hace unas semanas, en que su Gobierno no va a "negar la cobertura sanitaria a nadie". "Y no mientan: nadie deja atrás a ningún español, no es verdad".

En este sentido, Ayuso explicó que no es lo mismo llevar cuatro meses que 15 años en Madrid. "Por eso, en las políticas de vivienda, de empleo, en las ayudas a la maternidad o en las plazas de residencias, en la Comunidad de Madrid exigen "años mínimos de empadronamiento".

Madrid siempre ha sido abierta e internacional. Bendita Hispanidad. Aplicamos políticas que racionalizan nuestros servicios, contra las cadenas del socialismo y sin dejar a nadie atrás. pic.twitter.com/l83gXY0YzF — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 23, 2026

La presidenta y baronesa popular resumió su modelo, al que se opone frontalmente Vox: un Madrid abierto a todos los acentos pero bajo la premisa de la ley y el orden. "A Madrid se viene a ser uno más, esto siempre ha sido así. En Madrid defendemos el orden, estamos en contra de los guetos, de la imposición cultural ajena pero sí estamos a favor de la integración. Esta es la Comunidad de Madrid y es lo que hemos aplicado siempre: la racionalidad frente a la irracionalidad".