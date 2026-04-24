Máxima tensión en Madrid por la regularización: radiografía del colapso en las oficinas municipales

El Ayuntamiento de Madrid ha admitido que sus servicios sociales atraviesan una situación "muy complicada". Desde que el pasado lunes 20 de abril comenzó a poder solicitarse de forma presencial el certificado de vulnerabilidad —uno de los documentos más demandados dentro del proceso de regularización extraordinaria del Gobierno central—, la actividad en los centros municipales se ha disparado.

El dato que maneja el Consistorio es de en torno a 1.000 solicitudes diarias solo por vía presencial. A eso se suman las peticiones telemáticas. Todo, además, sin descuidar el funcionamiento habitual de unos servicios que deben seguir tramitando ayudas, prestaciones o atención social ordinaria. "Lo estamos llevando con muchas complicaciones", reconoció este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, que cuestionó que "el día a día de un ayuntamiento" lo esté marcando "un decreto del Gobierno por la puerta de atrás".

Esa presión se está traduciendo en largas colas e incluso en personas que pasan la noche a las puertas de estas oficinas para asegurarse un turno a la mañana siguiente. Una imagen poco habitual en estos servicios y que, según fuentes consultadas sobre el terreno por Libertad Digital, no responde a una falta de personal, sino a la concentración de la demanda en un único trámite. "Un funcionario puede atender a unas cuantas personas, no a mil", resumen.

Para optar a la regularización, los solicitantes deben acreditar que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026, al menos cinco meses de permanencia continuada y carecer de antecedentes penales. A partir de ahí, hay tres vías: empleo, arraigo familiar o vulnerabilidad. Y es esta última la que está concentrando la demanda en Madrid. "Es solo bajo esta circunstancia, y cuando no puedas acreditar las anteriores, cuando necesitarás entregar el certificado de vulnerabilidad", se precisa en la web del Gobierno central.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo describe así: "Se considera que se encuentran en situación de vulnerabilidad las personas extranjeras que, atendiendo a su condición administrativa irregular y a las circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales derivadas de la misma, ven afectadas sus condiciones de vida o el acceso efectivo a sus derechos".

Es por ello que, en la práctica, el informe de vulnerabilidad se ha convertido en la vía más utilizada —y percibida como la más asequible— para quienes buscan regularizar su situación. Una percepción que ha constatado Libertad Digital en una de las oficinas municipales que permiten su solicitud de forma presencial. Allí, una solicitante admite que si bien "hay varias razones por las que podemos ser regulares", la mayoría de inmigrantes "solo optamos por la del certificado de vulnerabilidad" por ser "la única vía que cumplimos".

Sin embargo, el Consistorio enfriaba este jueves dicha idea al asegurar que no emitirá certificados de forma indiscriminada. "No vamos a hacer informes a las bravas", advirtió Sanz. "Es como pretender que los trabajadores del Ayuntamiento hagan informes de vulnerabilidad de personas sobre las que no tienen ningún tipo de antecedente", explica.

Sí se emitirán con mayor agilidad los certificados de aquellos casos donde ya exista un historial en los servicios sociales. Para el resto, el camino será necesariamente más lento e implicará la apertura de un expediente social desde cero. "Esto hay que hacerlo con profesionalidad", insisten desde el Gobierno municipal.

El Consistorio lleva semanas señalando, además, problemas en la puesta en marcha del propio proceso. Según añade ahora Sanz, el modelo de certificado fue remitido por el Gobierno central el pasado jueves por la tarde, días antes de la apertura del plazo. "Es una desfachatez, es no contar con las administraciones locales", criticaba.

También negó de forma categórica, como había afirmado la portavoz socialista, Reyes Maroto, que la saturación ya se diera antes de aprobarse este proceso de regularización. "Una vez más miente, porque tiene la mentira por divisa", respondió la portavoz municipal.